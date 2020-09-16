為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    真戰鬥民族！「無腿鐵漢」攻頂5642米高峰 只靠雙手前進

    納比耶夫近日靠著冰斧「一手一手」地登上俄羅斯5642米厄爾布魯士山西峰。（圖擷自納比耶夫IG）

    納比耶夫近日靠著冰斧「一手一手」地登上俄羅斯5642米厄爾布魯士山西峰。（圖擷自納比耶夫IG）

    2020/09/16 11:03

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯退役傘兵納比耶夫（Rustam Nabiev）5年前因營房坍塌事故失去雙腿，但他並沒有因此一蹶不振，日前他靠著「雙手」登上海拔5642米的俄羅斯最高峰厄爾布魯士西峰，在成功攻頂之後他也情緒激動，並表示讓他撐下去的力量就是他對自己的期許以及對家人的愛，藉此希望他的小孩「不要因為有個坐輪椅的父親而覺得丟臉」。

    綜合外媒報導，納比耶夫（Rustam Nabiev）在5年前因意外失去雙腿，近日他挑戰攻頂俄羅斯最高峰厄爾布魯士峰，一開始他原想用雪橇前進，但發現地形曲折，若沒有人在後面推雪橇，反而會成為前進的阻礙。

    因此納比耶夫改變方式，最後使用冰斧「一手一手」地爬上山，靠著雙臂的力量前進。即使上身非常強壯，但雪地高山的嚴苛地形也讓他坦言十分困難，一路上都是冰雪，有時候會因為冰斧無法打破碎冰而停止，甚至一度崩潰、力氣耗盡倒下。

    就在納比耶夫即將放棄之時，有次倒下後他望向星空，看到流星從天劃過，彷彿在告訴他「繼續走下去」，「在那之後，我振奮起身繼續前進」。最後他總共花了15個小時、攀登13公里，登上厄爾布魯士峰5642米頂峰，成為徒手攻頂的第一人。

    納比耶夫攻頂之後，他情緒激動地流下淚水，「我無法抑制自己的情緒、無法抑制自己的眼淚。這一路對我來說非常困難，但我沒有考慮放棄」。他也表達自己對妻子和女兒的愛與感謝，納比耶夫也經常在Instagram刊出自己與妻兒的合照，可見家人就是他最大的精神支柱。

    納比耶夫經常在IG刊出與家人的合照。（圖擷自納比耶夫IG）

    納比耶夫經常在IG刊出與家人的合照。（圖擷自納比耶夫IG）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    點名中俄！ 英國情報局長：中國對世界秩序構成最大威脅
    2020/09/15 22:50

    點名中俄！ 英國情報局長：中國對世界秩序構成最大威脅
    首次對外報平安！ 納瓦尼分享甦醒照「可以自主呼吸了」
    2020/09/15 20:20

    首次對外報平安！ 納瓦尼分享甦醒照「可以自主呼吸了」

    經驗不夠的小資族瘋傳的投資法「存基金」
    不打算流亡海外 普廷政敵納瓦尼：康復就會返回俄羅斯
    2020/09/15 15:57

    不打算流亡海外 普廷政敵納瓦尼：康復就會返回俄羅斯
    盧卡申科會面「老大哥」獲金援 普廷允給400多億貸款
    2020/09/15 15:15

    盧卡申科會面「老大哥」獲金援 普廷允給400多億貸款

    等20年 雙和唯一36層雙制震地標公開
    俄堪察加半島規模6.4強震 無海嘯威脅
    2020/09/15 12:49

    俄堪察加半島規模6.4強震 無海嘯威脅
    不需呼吸器 傳俄反對派領袖納瓦尼已能短暫下床走動
    2020/09/15 10:07

    不需呼吸器 傳俄反對派領袖納瓦尼已能短暫下床走動
    國際今日熱門
    加州野火燒毀1.3萬平方公里 將近康乃狄克州面積
    2020/09/15 11:35

    加州野火燒毀1.3萬平方公里 將近康乃狄克州面積

    氣候變遷加速融冰 格陵蘭大面積冰川破裂流入海洋
    2020/09/15 12:18

    氣候變遷加速融冰 格陵蘭大面積冰川破裂流入海洋

    莽父開車「強渡洪水」滅頂影片曝光！慘烈6死只剩他倖存哭斷腸
    2020/09/15 11:57

    莽父開車「強渡洪水」滅頂影片曝光！慘烈6死只剩他倖存哭斷腸 影片

    有bear來！漫步住家泳池嗅摸腳 熊見男驚醒嚇到快溜
    2020/09/15 13:35

    有bear來！漫步住家泳池嗅摸腳 熊見男驚醒嚇到快溜 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播