真戰鬥民族！「無腿鐵漢」攻頂5642米高峰 只靠雙手前進

納比耶夫近日靠著冰斧「一手一手」地登上俄羅斯5642米厄爾布魯士山西峰。（圖擷自納比耶夫IG）

2020/09/16 11:03

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯退役傘兵納比耶夫（Rustam Nabiev）5年前因營房坍塌事故失去雙腿，但他並沒有因此一蹶不振，日前他靠著「雙手」登上海拔5642米的俄羅斯最高峰厄爾布魯士西峰，在成功攻頂之後他也情緒激動，並表示讓他撐下去的力量就是他對自己的期許以及對家人的愛，藉此希望他的小孩「不要因為有個坐輪椅的父親而覺得丟臉」。

綜合外媒報導，納比耶夫（Rustam Nabiev）在5年前因意外失去雙腿，近日他挑戰攻頂俄羅斯最高峰厄爾布魯士峰，一開始他原想用雪橇前進，但發現地形曲折，若沒有人在後面推雪橇，反而會成為前進的阻礙。

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因此納比耶夫改變方式，最後使用冰斧「一手一手」地爬上山，靠著雙臂的力量前進。即使上身非常強壯，但雪地高山的嚴苛地形也讓他坦言十分困難，一路上都是冰雪，有時候會因為冰斧無法打破碎冰而停止，甚至一度崩潰、力氣耗盡倒下。

就在納比耶夫即將放棄之時，有次倒下後他望向星空，看到流星從天劃過，彷彿在告訴他「繼續走下去」，「在那之後，我振奮起身繼續前進」。最後他總共花了15個小時、攀登13公里，登上厄爾布魯士峰5642米頂峰，成為徒手攻頂的第一人。

納比耶夫攻頂之後，他情緒激動地流下淚水，「我無法抑制自己的情緒、無法抑制自己的眼淚。這一路對我來說非常困難，但我沒有考慮放棄」。他也表達自己對妻子和女兒的愛與感謝，納比耶夫也經常在Instagram刊出自己與妻兒的合照，可見家人就是他最大的精神支柱。

納比耶夫經常在IG刊出與家人的合照。（圖擷自納比耶夫IG）

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