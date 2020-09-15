首次對外報平安！ 納瓦尼分享甦醒照「可以自主呼吸了」

納瓦尼（圖中）目前已逐漸康復，今天更首次對外報平安，分享一張自己在病床上的自拍照，說自己「已經不用呼吸器就可以自主呼吸了」。（圖擷取自納瓦尼IG）

2020/09/15 20:20

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）前陣子傳出身體不適，並處於昏迷狀態，之後更一度命危，後在德國斡旋下送至德國接受治療，後被德國、法國與瑞典等國發現疑似是遭神經毒劑「諾維喬克」（Novichok）毒害所致；納瓦尼目前已逐漸康復，今天（15日）更首次對外報平安，分享一張自己在病床上的自拍照，說自己「已經不用呼吸器就可以自主呼吸了」。

納瓦尼的IG帳號今天發布一張最新的照片，納瓦尼在家人的圍繞下微微露出笑容，他在貼文中表示雖然自己仍什麼事都不能做，但已能不用依靠呼吸器，「我昨天一整天都能自己呼吸，這真是一個令人驚奇的經歷」。

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然而針對納瓦尼被下毒一事，繼德國的軍事實驗室發現納瓦尼遭毒害的毒物，是神經毒劑「諾維喬克」後，法國、瑞典的實驗室也相繼驗證德國的發現，但俄國仍否認是幕後主使者；綜合外媒報導，俄國外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）反批西方國家利用此事當藉口，對俄國發動新的制裁，克里姆林宮也表示，對俄國做出「毫無根據的指控」相當不恰當，更要求德國交出相關樣本與分析報告，「俄國也要獨立調查」。

先前也傳納瓦尼不會在德國流亡，康復後會立刻返回俄國的消息，他的發言人亞爾米（Kira Yarmysh）證實這項消息，表示納瓦尼計畫返回俄國。

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