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    大氣含劇毒 新研究：金星疑有外星生命跡象

    科學家在金星的強酸性雲層中發現了一種名為磷化氫的氣體，這表明可能有微生物生存在這個不宜居住的星球。 （路透）

    科學家在金星的強酸性雲層中發現了一種名為磷化氫的氣體，這表明可能有微生物生存在這個不宜居住的星球。 （路透）

    2020/09/15 01:23

    〔即時新聞／綜合報導〕科學家14日表示，他們在金星的強酸性大氣層中發現了一種名為磷化氫（phosphine）的氣體，這表明可能有微生物生存在這個不宜居住的星球。

    《路透》報導，研究人員並沒有在金星發現實際的生命形式，但指出在地球上，磷化氫這種物質是由在缺氧環境中繁殖的微生物所產生。國際研究團隊起初透過夏威夷的詹姆士-克拉克-麥克斯威爾望遠鏡（JCMT）發現磷化氫，然後在智利使用阿塔卡瑪大型毫米及次毫米波陣列（ALMA）電波望遠鏡進行了確認。

    該研究結果已發表在《自然天文學》（Nature Astronomy）期刊，英國威爾斯卡迪夫大學（Cardiff University）的天文學家格里夫斯（Jane Greaves）是主要作者，他說，「我感到非常驚訝，事實上是驚呆了！」

    麻省理工學院分子天體物理學家、該論文的共同作者蘇薩席爾瓦（Clara Sousa-Silva）說，「根據我們目前對金星的了解，對磷化氫最合理的解釋就是生命，這可能聽起來很奇幻。」

    磷化氫對人類來說是劇毒。根據科學家的發現，金星大氣中的磷化氫含量為10億分之20。格里夫斯說，研究員探查了非生物來源，如火山活動、隕石、閃電等各類化學反應，但沒有一個看起來可行。研究員將繼續確認是否有生命存在或尋找替代解釋。

    金星是距離地球最近的行星，結構類似地球但略小，它被濃厚且有毒的大氣層包裹，表面溫度高達攝氏471度，足以熔化鉛。

    磷化氫對人類來說是劇毒。根據科學家的發現，金星大氣中的磷化氫含量為10億分之20。（路透）

    磷化氫對人類來說是劇毒。根據科學家的發現，金星大氣中的磷化氫含量為10億分之20。（路透）

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