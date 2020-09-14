美國出售駐港澳總領事館宿舍 謝金河：撤出的重要訊號

財信傳媒董事長謝金河今（14）日指出，美國駐港澳總領事館將宿舍賣掉，可能是撤出香港的重要訊號。（資料照，法新社）

2020/09/14 23:18

〔即時新聞／綜合報導〕中國六月底在香港施行「港版國安法」後，部分美國企業及眷屬逐步撤離香港，美國駐香港及澳門總領事館近日以25.66億港元（約新台幣96.93億）售出宿舍；對此，財信傳媒董事長謝金河今（14）日指出，這可能是美國撤出香港的重要訊號。

綜合媒體報導，美國駐港澳總領事館近日確定出售香港南區壽臣山壽山村道37號的宿舍，這宗物業是美國政府在1948年購入，占地約9萬4796平方呎，估計市值約21.3億至47.3億港元，最終由香港恒隆地產以25.66億港元得標，預計在今年12月31日完成交易。

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美國駐港澳總領館發言人9日向《南華早報》指出，所得將用於重新投資在香港的其它物業，出售物業是「純粹的商業決策」，對美國在香港的領務運作不會有影響；然而，美國駐港澳總領館5月30日宣布出售，剛好在中國宣布推行「港版國安法」3天後。

根據《財訊》報導，謝金河撰文指出，美國從總領事館宿舍先賣，下一步很可能再把總領事館賣掉，這是不是美國撤出香港的重要訊號？值得關注！

謝金河表示，美國總統川普（Donald Trump）宣布對香港特首林鄭月娥等人制裁，並取消香港「最惠國待遇」，這次處分資產先賣宿舍，接著可能連總領事館也會出售，「這是很强烈的退出香港訊號」。

謝金河還指出，「承接美國政府資產的恒隆集團主席陳啟宗，向來對政治立場勇於表態，像去年香港反送中抗爭，陳啟宗就跳出來說：香港是祖國被拐走的兒子，回來你不知道自己姓什麼？他曾一筆捐給哈佛大學公共衛生院3.5億美元，出手非常大器。過去幾年，恆隆在香港推出淘大花園，九龍灣德福花園，這回買下美國總領事館宿舍，看起來又有大動作」。

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