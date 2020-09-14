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    法國、瑞典也證實納瓦尼中了神經毒劑 德國要俄羅斯踹共

    俄羅斯反對派領袖納瓦尼（見圖中）日前中毒一度命危，幸轉送德國治療後已好轉，德國也發現納瓦尼中的毒為神經毒劑「諾維喬克」，如今法國、瑞典的實驗室也證實。（歐新社）

    俄羅斯反對派領袖納瓦尼（見圖中）日前中毒一度命危，幸轉送德國治療後已好轉，德國也發現納瓦尼中的毒為神經毒劑「諾維喬克」，如今法國、瑞典的實驗室也證實。（歐新社）

    2020/09/14 21:06

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）日前因中毒一度命危，所幸送往德國治療後已出現好轉，然而德國也發現納瓦尼所中的毒物為神經毒劑「諾維喬克」（Novichok），但俄國當局仍矢口否認納瓦尼「中毒」，更反斥德國捏造證據，不過德國當局今天（9月14日）宣布，法國、瑞典的實驗室也證實納瓦尼所中的毒，就是諾維喬克，俄國需對此作出解釋。

    綜合外媒報導，德國政府發言人塞芬特（Steffen Seibert）在今天表示，德國要求法國、瑞典根據從納瓦尼身上所採出的新樣本進行獨立調查，然而兩國實驗室的獨立調查也證實納瓦尼是受到神經毒劑「諾維喬克」（Novichok）所害。

    他指出，雖然還尚待位在荷蘭海牙的禁止化學武器組織（OPCW）的檢驗報告出爐，但根據三國的獨立報告也相互驗證納瓦尼確實是被以「諾維喬克」下毒，目前歐洲諸國正在討論近一步的反制措施，「德國再次重申，俄國需對此作出解釋」。

    「諾維喬克」是蘇聯、俄羅斯所研發的一系列神經毒劑，俄國常以此毒物對付叛逃者與反對派人士，前俄羅斯特工、普廷批評者利特維內柯（Alexander Litvinenko），就在2006年於英國遭人下毒身亡，然而俄國當局始終否認是主使者。

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