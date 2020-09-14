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    美軍E-2C偵察機降落航艦不慎 意外擦撞「超級大黃蜂」戰機！

    尼米茲號上一架E-2C預警機在降落時，意外撞到一架F/A-18戰機機翼。（路透）

    尼米茲號上一架E-2C預警機在降落時，意外撞到一架F/A-18戰機機翼。（路透）

    2020/09/14 14:20

    〔即時新聞／綜合報導〕美國海軍核子動力航空母艦「尼米茲號」被揭露在8月24日發生軍機碰撞意外，當時一架E-2C「鷹眼」預警機在降落時撞到一架F/A-18「超級大黃蜂」戰機機翼，F/A-18機上還掛有訓練用飛彈，所幸最後沒有造成人員傷亡。

    綜合外媒報導，美國海軍第11航艦戰鬥群發言人道爾提中校（Liza Dougherty）表示，這起事件發生在8月24日下午4點30分，一架E-2C「鷹眼」預警機在降落時並沒有勾到攔截索，導致E-2C預警機無法有效減速，最後撞到一架F/A-18戰機，而撞擊點正好是戰機掛有訓練用AIM-9X飛彈。軍機撞擊當下，E-2C上有5名機組人員，而F/A-18戰機中沒有飛行員，意外事件也沒有造成傷亡，且兩架軍機受損都算輕微。

    被問到機翼掛載飛彈被撞擊時是否會對「尼米茲號」的人員構成威脅，道爾提表示，在航艦甲板上工作本來就是充滿危險的環境，「這就是為什麼我們在任務準備階段時要不斷進行嚴格培訓及安全程序的原因，人員安全是重中之重」。

    這起事件也是「尼米茲號」近兩週以來的第2次事故，先前有一名水手意外在北阿拉伯海失蹤，海軍在經過3天搜尋之後，海軍在上週二已宣布取消搜尋和救援工作，而該水手仍被列為失蹤。

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