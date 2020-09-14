美國對中政策推手傳被逐出老家「族譜」 王丹笑翻：可笑的反擊

余茂春（右）近日疑似被安徽故鄉余氏家族逐出「族譜」（圖擷取自美國國務院）

2020/09/14 13:23

〔即時新聞／綜合報導〕現任美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）的首席中國政策顧問余茂春，被視為川普對中政策的重要幕後推手，而先前余茂春因此被母校「重慶永川中學」除名，而近日又疑似被安徽故鄉余氏家族逐出「族譜」，引發中國網友討論。而民運人士王丹在臉書在臉書開酸中共「自以為是條龍，其實不過是頭驢」。

中國網路上近期流傳一段影片，余茂春的老家安徽壽縣中，有一群老人聚集聲討余茂春是「漢奸」，還宣告余茂春的「罪行」，會議室牆上還掛著「憤怒聲討漢奸余茂春 開除余茂春族籍 驅逐出族譜」的標語，決定將余茂春逐出族譜。而先前余茂春曾是重慶永川中學的文科高考狀元，名字還被刻在校園牆上，但在7月底時，校方雇工人將他的名字從石碑上鑿除。

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王丹在臉書提到，這事件除了顯示出中共在中美對抗中意識形態方面的弱勢和落後，王丹質疑：「都什麼年代了，還有誰會在意什麼族譜啊？這種可笑的反擊，只能說明中共的黔驢技窮。」

許多網友也紛紛笑說：「是龍是蟲一看便知～」、「籠中之籠！」、「那一群人一直是封建制度啊，這思維屬正常。」、「到現在還在用漢奸一詞，也再次證明中國人的漢族沙文主義。」

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