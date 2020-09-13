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    武漢肺炎》日本昨增648例、13死 東京單日新增再現200例以上

    日本12日全境新增648例確診病例、13例死亡病例。圖為東京街景。（歐新社）

    日本12日全境新增648例確診病例、13例死亡病例。圖為東京街景。（歐新社）

    2020/09/13 12:35

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續影響日本；據統計，日本12日全境新增648例確診病例、13例死亡病例，單日新增病例連續第3日維持在600例以上。觀察各區病例，日本境內疫情最嚴重的東京都12日新增200例，繼本月10日之後再度攀升至200例以上。

    根據《NHK》報導，綜合日本全境12日病例，共增648例確診，自本月10日單日新增712例記錄起，該國單日新增病例已連續3日維持在600例以上；死亡病例增加13例，分別為沖繩縣4例、東京都和大阪府各2例，茨城、千葉、高知、神奈川和福岡縣各1例。

    日本境內累計病例達7萬6046例（含郵輪「鑽石公主號」案確診病例712例），累計死亡病例達1454例（含郵輪「鑽石公主號」案死亡病例13例）。重症病例方面，12日更新統計數字為190例。

    觀察東京都疫情狀況，東京都12日新增226例確診病例，繼10日的276例之後再度攀升回200例以上，同時也是連續第5日維持在單日新增百例以上，都內累計病例共2萬2857例，最新重症病例統計則為23例；觀察新增病例，226例中有111例感染途徑尚待釐清，115例為確診病例之密切接觸者。

    觀察日本其餘疫情較嚴重地區，大阪府12日增83例，府內累計病例為9527例；神奈川縣增68例，累計病例5890例；福岡縣增14例，累計病例4932例；愛知縣增29例，累計病例4876例；埼玉縣增37例，累計病例4261例。

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