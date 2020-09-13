美西岸滔天野火28死 傷亡恐急遽增加

美國西岸加州、俄勒岡州、華盛頓州陷入滔天野火，目前已造成28人死亡，傷亡恐持續攀升。（歐新社）

2020/09/13 09:43

〔即時新聞／綜合報導〕美國西岸加州、俄勒岡州、華盛頓州陷入滔天野火，目前已造成28人死亡，傷亡恐持續攀升，就算未被火災直接影響的民眾也被煙塵壟罩，俄勒岡空氣品質達到爆表的512指數，已超越紀錄圖表的0至500，州民健康陷入危機。

據《美聯社》報導，俄勒岡州緊急事務主管透露，他們正在為大規模傷亡事件做準備，因為有些遺體可能會被埋在灰燼裡，隨著空氣污染日益嚴重，民眾紛紛將毛巾塞在門框下方防止煙霧進入，有些人甚至在自己的家裡戴上N95口罩。

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加州消防局副局長伯蘭特（Daniel Berlant）指出，州內目前共有28起大火，燃燒面積達到4375平方英里（1萬1331平方公里、約為5個新北市），當局投入1萬6000名消防員試圖撲滅野火。

白宮表示，總統川普將於14日前往加州，聽取有關西岸野火的簡報。不幸中的大幸是，雖然加州被橙色煙霧掩蓋天空，但太陽光同時也難以照射進來，這樣一來便降低了溫度並增加濕度，協助消防單位組指野火的蔓延。

美國氣候學家瓊斯（Greg Jones）分析，從西南沙漠一直延伸到阿拉斯加存在高壓，導致強風由東部吹向西海岸，讓沿海地區都呈現沙漠氣候。另外，不同於太平洋西北地區通常擁有的海風，強勁的東風如今將野火吹向了喀斯喀特山脈的西坡。

瓊斯說，目前尚不清楚全球氣候暖化暖是否是造成這種狀況的主因，但氣候暖化的確會增加極端天氣的可能性並加劇其嚴重性。

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