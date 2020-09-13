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    中俄威脅步步進逼 美國副防長：美軍必須持續進步

    諾奎斯特表示，美軍必須繼續保持進步，才能有效嚇阻中國與俄羅斯構成的威脅。（法新社）

    諾奎斯特表示，美軍必須繼續保持進步，才能有效嚇阻中國與俄羅斯構成的威脅。（法新社）

    2020/09/13 08:49

    〔即時新聞／綜合報導〕中國與俄羅斯威脅對美國來說日益嚴重，美國國防部副部長諾奎斯特（David Norquist）11日表示，美軍過去五年內，在備戰、軍備、程序和人員等領域取得了巨大進步，而美軍必須繼續保持進步，才能有效嚇阻中國與俄羅斯構成的威脅。

    綜合外媒報導，諾奎斯特指出，在911是件過後，中俄雙方把美國應對極端主義的行動作為「戰略機會」，藉此彌補和美國的軍事差距，中國在這段時間內每年的軍費開銷平均增長約10％，包括研發國產航艦、進行核武現代化擴充、部署大批飛彈等，同時在亞洲、非洲和大洋洲擴張勢力，努力削弱美國在印太地區的聯盟，在全球範圍內發動網絡路攻擊。

    而俄國則是在2008年後入侵喬治亞，以武力吞併了克里米亞，這是自二戰以來從未在歐洲看到過的狀況，俄羅斯還開始在烏克蘭東部與烏克蘭部隊作戰，俄羅斯尋求能夠削弱北約的所有機會。

    諾奎斯特表示，美國集中發展人工智慧和極音速等科技，並加速培育人才，在未來4年，將進行40多次試飛，為美軍發展一系列極音速武器。諾奎斯特強調：「我們未來十年的目標是維持一支足以遏制侵略，並在遏制失敗時在任何衝突中取勝的軍事力量，這要求我們繼續適應並做出改變。」

    諾奎斯特提到，「戰爭進入了一個新時代」，美軍花了4年時間提高了殺傷力，強化了夥伴關係，但儘管美軍逐漸進步，也不能停下腳步，面對中國有野心勃勃的計劃，美軍仍需要繼續進步。

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