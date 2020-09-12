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    時代雜誌第二次出現黑邊封面！悼念武漢肺炎逝者

    時代雜誌史上第二次出現黑邊封面，悼念武漢肺炎逝者。（圖擷取自官網）

    時代雜誌史上第二次出現黑邊封面，悼念武漢肺炎逝者。（圖擷取自官網）

    2020/09/12 14:32

    〔即時新聞／綜合報導〕美國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴重，確診病例已破646萬人，死亡人數直逼20萬，《時代雜誌》最新一期封面罕見採用黑底白字設計，背景密密麻麻的呈現近半年來每天死亡人數，底下的標題則用紅字寫著「美國失敗」。

    時代雜誌總編輯愛德華·費森塔爾（Edward Felsenthal）撰文表示，當疫情開始席捲紐約的時候，有位同事立刻逃回他的家鄉「台北」，事實也證明這個決定相當明智，當美國面對疫情出現種種困難的時候，非常靠近中國的台灣卻在2300萬人中僅有4百多例確診，死亡人數僅7人，成為最成功的抗疫典範之一。

    費森塔爾指出，當台灣正在舉辦萬人演唱會的時候，美國卻在水深火熱之中，有600多萬人確診，近20萬人死亡，成為全球武漢肺炎患者死亡數字最高的國家，有美國讀者表示，「考慮到美國的疫情現況，舉辦音樂會似乎是另一個星球發生的事」，有鑑於此，他們決定為這期的雜誌封面設計做出一些改變，「如果不這麼做，我們會感到羞恥」。

    費森塔爾表示，他們請藝術家約翰·馬夫魯迪斯（John Mavroudis）操刀設計封面，他參考約翰霍普金斯大學的疫情數據，手寫了2月29日到9月8日美國每天死於疫情的人數，並在畫面中間顯示即將到來的「20萬人死亡」的訊息，更重要的是，繼911事件以後，這是他們第二次使用「黑框」，「我希望這份封面能夠給人們敲響警鐘」、「唯有透過科學和常識，才能解決這場危機」。

    時代雜誌史上首次出現黑邊封面，悼念911事件逝者。（圖擷取自官網）

    時代雜誌史上首次出現黑邊封面，悼念911事件逝者。（圖擷取自官網）

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