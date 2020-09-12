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    解放軍擄走5印度打獵少年 胡錫進：他們是情報人員！

    解放軍8日回覆印方，已在中國這一側「找到」5名失蹤年輕人，雙方正在討論把這5人送交給印度的方式，而《環球時報》總編輯胡錫進稱這5人其實是打扮成獵人的印度間諜。（路透社資料照）

    解放軍8日回覆印方，已在中國這一側「找到」5名失蹤年輕人，雙方正在討論把這5人送交給印度的方式，而《環球時報》總編輯胡錫進稱這5人其實是打扮成獵人的印度間諜。（路透社資料照）

    2020/09/12 14:28

    〔即時新聞／綜合報導〕中印邊境問題持續升溫，近日又爆發衝突，還傳出解放軍疑於中印主權爭議地區擄走5名打獵少年，印度軍方為此啟動軍事熱線，雖後續傳出解放軍已回覆印方表示，在中國這一側「尋獲」5人，雙方正在討論移交方式，但中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進今日發文表示，這5名少年其實是裝扮成獵人，越界刺探的「印度情報人員」。而中方已經對他們進行了警告、教育，很快就會釋放。

    綜合印媒報導，傳5名生活在中印主權爭議區藏南地區─印度阿魯納查邦（Arunachal Pradesh）的印度少年在3日失蹤，其中2名少年逃出之後，跑回村莊求救，表示自己和同伴在蘇班西里（Subansiri）附近打獵時被疑似解放軍的人擄走，印度軍方為此啟動軍事熱線，而8日解放軍回覆印方已在中國這一側「尋獲」5人，雙方正在討論移交方式。

    為中共喉舌的官媒《環球時報》總編輯胡錫進今日發文「爆料」，日前確實在西藏的山南市轄區找到5人，但消息人士透露，「這幾名印度人是裝扮成獵人的印方情報人員」，又說印方不時以這種方式派人越界刺探中方情況，這是印方蠶食中方控制地區的一種手段，，中方會堅決扣留他們，進行警告、教育後才予釋放，而中方也已經對上述5人進行了警告、教育，很快將釋放。

    網傳5名失蹤少年之一。（圖翻攝自Twitter）

    網傳5名失蹤少年之一。（圖翻攝自Twitter）

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