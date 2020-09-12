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    倫敦當局批港國安法違中英聯合聲明 中方跳腳：干涉內政

    倫敦金融城政府批評香港《國安法》違反《中英聯合聲明》。圖為倫敦金融城政府所在地「倫敦金融城市政廳」（Guildhall）。

    倫敦金融城政府批評香港《國安法》違反《中英聯合聲明》。圖為倫敦金融城政府所在地「倫敦金融城市政廳」（Guildhall）。

    2020/09/12 12:30

    〔即時新聞／綜合報導〕英國倫敦金融城政府（City of London Corporation）表示，中國在香港實施的《國安法》違反《中英聯合聲明》，且損害香港自治，倫敦金融城永遠張開雙臂歡迎受國安法迫害的香港居民。中國駐英國大使館則回應，稱倫敦金融城政府的行為是干涉內政。

    倫敦金融城政府於當地時間10日發表聲明指出，倫敦金融城議會（Court of Common Council）近日通過1項動議，認定中國在香港實施的《國安法》違反1984年簽署的《中英聯合聲明》，且損害了香港公民應享有的高度自治權利。

    英國政府先前宣布持英國國民海外護照（BNO）港人居留權延長為5年，倫敦金融城政府在聲明中對這項政策表示歡迎。倫敦金融城政府強調，「對於那些受國安法迫害而需申請庇護或尋求安居樂業的香港居民，倫敦金融城永遠歡迎你們」。

    對此，中國駐英國大使館發言人回應稱，《中英聯合聲明》中與英國有關的權利義務在香港主權移交後已履行完畢，任何國家無權藉《中英聯合聲明》干涉中國內政，並稱香港《國安法》有利於維護香港的繁榮穩定與香港民眾的權利自由。

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