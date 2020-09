剛果金礦礦坑崩塌至少50人活埋！ 數百人在入口處哭喊

有數百人聚集在山坡的礦坑入口處附近哭喊。(圖擷取自推特)

2020/09/12 09:56

〔即時新聞/綜合報導〕一個礦工非營利組織指出,中非國家剛果民主共和國東部卡米圖加(Kamituga)附近的金礦礦坑11日發生崩塌,估計至少有50人因此被活埋。

《路透》報導,非政府組織婦女與支持社會監督倡議機構(Initiative of Support and Social Supervision of Women)總裁伊藤格瓦(Emiliane Itongwa)表示,發生暴雨後,卡米圖加的「底特律」(Detroit)礦區在當地時間下午3時左右崩塌,約有50名礦工被困在礦井裡,沒人能夠逃出來。

請繼續往下閱讀...

社群媒體上的照片顯示,有數百人聚集在山坡的礦坑入口處附近哭喊。

剛果有許多不受法律管制的礦坑使用徒手和簡易工具挖礦,類似的採礦事故經常發生,每年都會有數十人因此喪命。

2019年10月,一座廢棄的金礦發生的土石流導致16人死亡;2019年6月,另一處銅鈷礦山也發生土石流,造成有43名非法礦工喪命。

相關影片:

???????? ???? La ville de Kamituga dans un grand deuil; Au moins 60 morts dans un puits artisanal d'or au D3 Mobale en territoire de Mwenga au Sud-Kivu.

???? Perte énorme ds des familles. @Presidence_RDC @TheoKASI @PrimatureRDC @mines_des @CTCPM_MINES_RDC @AKamituga @MaishaRdc @GouvSudkivu pic.twitter.com/uoO9XstBEM — Dieudonné Bazika (@BazikaDieudonne) September 11, 2020

剛果有許多不受法律管制的礦坑使用徒手和簡易工具挖礦。(路透資料照)

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法