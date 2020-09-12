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    剛果金礦礦坑崩塌至少50人活埋！ 數百人在入口處哭喊

    有數百人聚集在山坡的礦坑入口處附近哭喊。（圖擷取自推特）

    有數百人聚集在山坡的礦坑入口處附近哭喊。（圖擷取自推特）

    2020/09/12 09:56

    〔即時新聞／綜合報導〕一個礦工非營利組織指出，中非國家剛果民主共和國東部卡米圖加（Kamituga）附近的金礦礦坑11日發生崩塌，估計至少有50人因此被活埋。

    《路透》報導，非政府組織婦女與支持社會監督倡議機構（Initiative of Support and Social Supervision of Women）總裁伊藤格瓦（Emiliane Itongwa）表示，發生暴雨後，卡米圖加的「底特律」（Detroit）礦區在當地時間下午3時左右崩塌，約有50名礦工被困在礦井裡，沒人能夠逃出來。

    社群媒體上的照片顯示，有數百人聚集在山坡的礦坑入口處附近哭喊。

    剛果有許多不受法律管制的礦坑使用徒手和簡易工具挖礦，類似的採礦事故經常發生，每年都會有數十人因此喪命。

    2019年10月，一座廢棄的金礦發生的土石流導致16人死亡；2019年6月，另一處銅鈷礦山也發生土石流，造成有43名非法礦工喪命。

    相關影片：

    剛果有許多不受法律管制的礦坑使用徒手和簡易工具挖礦。（路透資料照）

    剛果有許多不受法律管制的礦坑使用徒手和簡易工具挖礦。（路透資料照）

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