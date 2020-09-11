為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    陪審團今裁定陳彥霖「死因存疑」 港人悼念：沉冤何時昭雪？

    香港粉專「抗爭啦！動物森友會」在任天堂Switch出品的電玩遊戲《集合啦！動物森友會》上，製作哀悼陳彥霖的場景。（圖擷取自臉書＿抗爭啦！動物森友會）

    香港粉專「抗爭啦！動物森友會」在任天堂Switch出品的電玩遊戲《集合啦！動物森友會》上，製作哀悼陳彥霖的場景。（圖擷取自臉書＿抗爭啦！動物森友會）

    2020/09/12 00:02

    〔即時新聞／綜合報導〕曾多次參與反送中運動的15歲女學生陳彥霖，其遺體於去年9月在海上被尋獲，今（11）日香港陪審團裁定「死因可疑」。對此，香港粉專「抗爭啦！動物森友會」在任天堂Switch出品的電玩遊戲《集合啦！動物森友會》（簡稱「動森」）上，製作哀悼陳彥霖的場景。

    綜合港媒報導，香港年僅15歲的女學生陳彥霖生前曾參與反送中運動，於去年9月19日起失蹤，並於去年9月22日被人發現，當時她已成漂浮於油塘海面上的全裸浮屍，港警堅稱她是自殺溺斃，並迅速火化其遺體，陳彥霖在逝世後被視為反送中運動的犧牲者。近來，香港死因裁判法庭經過11日的審訊與傳喚32名證人後，最後由2男3女組成的陪審團於今日一致裁決陳彥霖「死因存疑」。

    對此，臉書專頁「抗爭啦！動物森友會」 今日發文分享其在動森為陳彥霖所製作的祭壇場景，畫面中，帶著黑口罩的港人前去悼念陳彥霖，而陳彥霖的黑白遺照下，放著紙蓮花與白蠟燭。

    「抗爭啦！動物森友會」不禁悲嘆，「沉冤一年，何時昭雪？」，並指出自陳彥霖逝世的消息傳出後，所有香港人都知道死因可疑，得到「死因存疑」這個結論就結束了嗎？

    香港網友也紛紛留言，「遺體火化了，但香港人不會忘記」、「含冤待雪」；也有網友表示，「存疑都好過無可疑」、「預期之內，至少確認有疑點，不是一口咬定是意外」、「雖然不完美，但也還公眾一個交代」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    捍衛自由意志堅不可摧！香港民主運動獲自由之家年度獎項
    2020/09/11 23:35

    捍衛自由意志堅不可摧！香港民主運動獲自由之家年度獎項
    香港建制派：過度開放中客自由行 種下中港矛盾禍根
    2020/09/11 19:41

    香港建制派：過度開放中客自由行 種下中港矛盾禍根

    買房跟著銀行走 地段推升「好好窩」
    放棄政府薪資補貼 料香港國泰航空10月展開裁員
    2020/09/11 16:48

    放棄政府薪資補貼 料香港國泰航空10月展開裁員
    港劇被疑暗藏「五一手勢」 電視台火速重剪輯
    2020/09/10 23:04

    港劇被疑暗藏「五一手勢」 電視台火速重剪輯

    自住客出籠 實住高坪效產品最熱銷
    Be water！港人示威轉戰「動森」 高唱：願榮光歸香港！
    2020/05/01 22:30

    Be water！港人示威轉戰「動森」 高唱：願榮光歸香港！
    國際今日熱門
    中國外交部又出糗！趙立堅再被抓包按讚色情網站、東歐女優
    2020/09/11 09:52

    中國外交部又出糗！趙立堅再被抓包按讚色情網站、東歐女優

    昏迷不醒？川普推文說明：金正恩身體健康
    2020/09/11 09:54

    昏迷不醒？川普推文說明：金正恩身體健康

    李克強咳好大一聲！習近平演講40秒唸錯2字
    2020/09/11 06:31

    李克強咳好大一聲！習近平演講40秒唸錯2字 影片

    英國脫歐提爭議法案 歐盟：嚴重破壞信任
    2020/09/11 02:19

    英國脫歐提爭議法案 歐盟：嚴重破壞信任

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播