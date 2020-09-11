陪審團今裁定陳彥霖「死因存疑」 港人悼念：沉冤何時昭雪？

香港粉專「抗爭啦！動物森友會」在任天堂Switch出品的電玩遊戲《集合啦！動物森友會》上，製作哀悼陳彥霖的場景。（圖擷取自臉書＿抗爭啦！動物森友會）

2020/09/12 00:02

〔即時新聞／綜合報導〕曾多次參與反送中運動的15歲女學生陳彥霖，其遺體於去年9月在海上被尋獲，今（11）日香港陪審團裁定「死因可疑」。對此，香港粉專「抗爭啦！動物森友會」在任天堂Switch出品的電玩遊戲《集合啦！動物森友會》（簡稱「動森」）上，製作哀悼陳彥霖的場景。

綜合港媒報導，香港年僅15歲的女學生陳彥霖生前曾參與反送中運動，於去年9月19日起失蹤，並於去年9月22日被人發現，當時她已成漂浮於油塘海面上的全裸浮屍，港警堅稱她是自殺溺斃，並迅速火化其遺體，陳彥霖在逝世後被視為反送中運動的犧牲者。近來，香港死因裁判法庭經過11日的審訊與傳喚32名證人後，最後由2男3女組成的陪審團於今日一致裁決陳彥霖「死因存疑」。

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對此，臉書專頁「抗爭啦！動物森友會」 今日發文分享其在動森為陳彥霖所製作的祭壇場景，畫面中，帶著黑口罩的港人前去悼念陳彥霖，而陳彥霖的黑白遺照下，放著紙蓮花與白蠟燭。

「抗爭啦！動物森友會」不禁悲嘆，「沉冤一年，何時昭雪？」，並指出自陳彥霖逝世的消息傳出後，所有香港人都知道死因可疑，得到「死因存疑」這個結論就結束了嗎？

香港網友也紛紛留言，「遺體火化了，但香港人不會忘記」、「含冤待雪」；也有網友表示，「存疑都好過無可疑」、「預期之內，至少確認有疑點，不是一口咬定是意外」、「雖然不完美，但也還公眾一個交代」。

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