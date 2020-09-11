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    遇到亂流？空姐機艙內「頭下腳上」 修長美腿看光光

    外國1名空姐在機艙內倒立的畫面曝光，讓網友暴動。（圖取自agathe_blue_abyss & cabin_crew_beauties instagram）

    外國1名空姐在機艙內倒立的畫面曝光，讓網友暴動。（圖取自agathe_blue_abyss & cabin_crew_beauties instagram）

    2020/09/11 21:00

    〔即時新聞／綜合報導〕空少、空姐這個職業不時讓各國民眾印象深刻，有外國民眾近日在國際社群媒體釋出一張照片，只見一名空姐在機艙內「頭下腳上」倒立，露出一雙修長美腿，讓網友直呼「遇到亂流了」。

    一位外國民眾「agathe_blue_abyss」在社群媒體「INSTAGRAM」貼出一張照片，有位空姐身穿淺藍色短袖襯衫、海軍藍高腰短裙、繫著棕色皮帶，在機艙內兩手撐地將身體向上挺起，修長的美腿、穿著高跟鞋的腳也舉向半空中，PO文者認為，這張照片反映了空服員在服務客人時無法上廁所的窘境。

    根據《俄羅斯新聞社》報導，這張照片近日被蒐羅空姐照片的「INSTAGRAM」用戶「cabin_crew_beauties」轉發，在網路上造成轟動，甚至有網友肉搜出空姐的名字叫做「阿珈莎（Agatha）」，但目前未見她所屬的航空公司對照片發表任何評論。

    不少外國網友認為這張照片相當具有藝術感，雖然知道這並非拍攝於高空，但還是紛紛在貼文底下留言開玩笑：「如果我在旁邊，我會扶住她的腿，讓她保持平衡才不會受傷」、「這架飛機太小了，我的飛機比較大」、「拍得非常好看，我喜歡」、「不知道會不會搭到她服勤的飛機？」

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