美駐中大使投書人民日報遭拒 微博刊全文又被刪

中共黨媒人民日報日前拒登美國駐中國大使布蘭斯塔德投書，再度引發兩國外交論戰。美國駐中國大使館微博下午刊登了這篇專文的中文全文，沒多久也被刪除。（中央社、美聯社，本報合成）

2020/09/11 18:39

〔中央社〕中共黨媒人民日報日前拒登美國駐中國大使投書，再度引發兩國外交論戰。美國駐中國大使館微博下午刊登了這篇專文的中文全文，並呼籲中共當局尊重西方外交官直接與中國人民對話的權利。

美國駐中國大使館同時也發文表示，人民日報對此事的回應，「再次暴露了中國共產黨對自由言論和認真嚴肅的思想辯論的恐懼，以及北京方面在抱怨其他國家缺乏公平對等待遇時的虛偽」。

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這篇文章於下午4時30分發出，一度獲得逾2200個讚、1937次轉發，但無法查閱網友轉發時的評論，文章下方也顯示「此條禁止評論」。截至發稿，這篇微博已遭刪除。

美國駐中國大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）在專文中表示，中國領導層多年以來呼籲雙方專注於合作領域，同時擱置分歧。這些年來，美國同意了這種處理方式，期望隨著時間的推移，也會著手解決美方關切的議題。

他表示，中國領導層常常堅持要求對分歧避而不談，以此作為接觸的前提。有時，中國領導層做出了承諾要著手解決美方的關切，但卻未能跟進行動。

布蘭斯塔德指出，這段關係變得越來越不平衡。例如，當美國新聞工作者在報導、甚至進入中國都面臨限制時，中國國家媒體工作人員長久以來卻可以在美國不受限地進行報導。

他又說，中國外交官可以不受限地進入美國社會，美國在中國的外交官卻需要應對一套國家批准系統，哪怕是和中國人民進行最基本的互動。

布蘭斯塔德強調，美中是兩個不同的國家，有著不同的歷史。美國繼續從自己的錯誤中吸取教訓，為創造更好的未來繼續前行。「希望中國也能如此」。

他並重申，美中需要建立相互理解和真正對等的基礎。「這必須從中國政府願意解決我們對兩國關係失衡的關切開始，並允許兩國人民通過不受限制的交往和未經審查刪除的討論來建立關係」。

布蘭斯塔德在文末表示，只有到那時，「我才能享有與中國人民交往的自由，就像我們（美方）保證崔大使（中國駐美國大使崔天凱）在美國所做的那樣。也只有到那時，我們才能擁有真正對等和真正平衡的關係。」

對於人民日報拒絕刊登布蘭斯塔德的投書，美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）9日透過聲明批評中共虛偽、害怕人民思想自由。中國外交部發言人趙立堅與人民日報昨天則接連反擊蓬佩奧找碴，並指有權拒刊「抹黑」文章。

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