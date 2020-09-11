武漢肺炎》曾說「病毒是對同婚的懲罰」 烏克蘭教會領袖確診

曾講出「病毒是上帝對同性婚姻的懲罰」歧視言論的烏克蘭正教會領袖費拉雷特（Patriarch Filaret），日前經檢驗後確診；教會也發出聲明指出，將會繼續祈禱，讓全能的上帝治癒他的病。（路透）

2020/09/11 17:11

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）對全球持續造成影響，曾講出「病毒是上帝對同性婚姻的懲罰」歧視言論的烏克蘭正教會領袖費拉雷特（Patriarch Filaret），日前經檢驗後確診；教會也發出聲明指出將繼續祈禱，讓全能的上帝治癒他的病。

綜合外媒報導，烏克蘭正教會日前透過臉書、官網聲明，其91歲的領袖費拉雷特（Patriarch Filaret）確診武漢肺炎。教會在聲明中表示，費拉雷特收到大量關心他早日康復的訊息，目前健康狀況穩定，持續進行治療，教會也將會繼續為費拉雷特祈禱，讓全能的上帝治癒他的病。

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不過值得注意的是，費拉雷特3月時曾在電視上公開表示「病毒是上帝對同性婚姻的懲罰」，當時烏克蘭倡議團體Insight LGBTQ曾因此對費拉雷特提出控訴，認為該言論可能加深仇恨及歧視，要求費拉雷特道歉，電視台也需下架該訪談。

國際人權組織「國際特赦」（Amnesty International）當時也對於該言論提出譴責，認為該言論會導致社會對於某些群體加深侵略、歧視以及暴力行徑。

當時教會回應「作為教會首領及一個個體，領袖（費拉雷特）能自由表達基於道德的觀點。

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