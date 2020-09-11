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    驚嚇指數爆表！美大卡車公路失控 如保齡球撞飛10輛車

    美國5號州際公路一輛大卡車不知為何沒有煞車，橫衝直撞導致10輛自小客車被撞飛，最終釀成1死3傷。（圖擷自Breaking911推特）

    美國5號州際公路一輛大卡車不知為何沒有煞車，橫衝直撞導致10輛自小客車被撞飛，最終釀成1死3傷。（圖擷自Breaking911推特）

    2020/09/11 15:48

    〔即時新聞／綜合報導〕美國5號州際公路加州沙加緬度路段，於當地時間8日下午6時發生恐怖一幕，一輛大卡車不知為何沒有煞車，橫衝直撞導致10輛自小客車被撞飛，最終釀成1死3傷，記錄下車禍過程的影片於10日曝光。

    《福斯新聞》報導，一輛特斯拉的車後行車紀錄器拍下了整個過程，只見有輛黑色休旅車因為前方交通堵塞正逐漸放慢速度，但大卡車駕駛似乎一直踩著油門向前衝，從休旅車開始推枯拉朽地連撞10車。

    警方表示，這起連環車禍一共涉及11台車輛，一輛紅色克萊斯勒的司機不幸在事故中死亡，目前正在調查大卡車駕駛當時為何不踩煞車，據悉肇事駕駛似乎沒受到酒精或毒品的影響。

    相關影片請見：

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