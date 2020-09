驚嚇指數爆表！美大卡車公路失控 如保齡球撞飛10輛車

2020/09/11 15:48

〔即時新聞/綜合報導〕美國5號州際公路加州沙加緬度路段,於當地時間8日下午6時發生恐怖一幕,一輛大卡車不知為何沒有煞車,橫衝直撞導致10輛自小客車被撞飛,最終釀成1死3傷,記錄下車禍過程的影片於10日曝光。

據《福斯新聞》報導,一輛特斯拉的車後行車紀錄器拍下了整個過程,只見有輛黑色休旅車因為前方交通堵塞正逐漸放慢速度,但大卡車駕駛似乎一直踩著油門向前衝,從休旅車開始推枯拉朽地連撞10車。

請繼續往下閱讀...

警方表示,這起連環車禍一共涉及11台車輛,一輛紅色克萊斯勒的司機不幸在事故中死亡,目前正在調查大卡車駕駛當時為何不踩煞車,據悉肇事駕駛似乎沒受到酒精或毒品的影響。

Wild video shows a semi truck slamming into another car, pushing it into several other vehicles Tuesday on Interstate 5 in Sacramento. A total of 9 vehicles were involved in the crash. 1 person was killed, & 3 others were hospitalized. pic.twitter.com/K3c38d7lPn