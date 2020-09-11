自比英國前首相邱吉爾 川普：淡化疫情如戰時安定民心

美國總統川普10日再強調淡化疫情是為了安定民心，並將自己比擬為二戰時期英國首相邱吉爾。（法新社）

2020/09/11 16:26

〔即時新聞／綜合報導〕美國知名記者伍德華（Bob Woodward）近日揭露，總統川普（Donald Trump）深知武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴重性卻消極防疫，川普10日則表示，淡化疫情的做法能減少民眾恐慌，並提到英國前首相邱吉爾（Winston Churchill）在二戰時期也使用相同作法。

綜合外媒報導，川普10日在密西根州進行造勢，面對伍德華新書揭露川普刻意淡化疫情，川普則表示，英國政府在二戰期間一再強調「保持冷靜，繼續前進」（Keep Calm and Carry On），川普政府也在做相同的事，安定民心，並強調自己做法正確。

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川普表示，政府作為疫情的領導人，必須保持冷靜，不能表現得像瘋子一樣。川普持續肯定政府團隊的防疫，並提到，美國最終將戰勝「中國病毒」。川普也將自己比擬為英國戰時首相邱吉爾，並提到，邱吉爾在戰爭期間總是保持鎮定，希特勒轟炸倫敦時，邱吉爾更經常上屋頂發表演說。

川普這番言論也引發不少批評，部分人士認為川普正試圖美化自己錯誤的決定，並怒批川普扭曲歷史。據報導，川普並未正確陳述歷史，邱吉爾在納粹空襲倫敦期間，確實經常在建築物屋頂觀察戰況，但從未於屋頂演說。川普所提及的演說，應是邱吉爾二戰時多次透過廣播向英國人民發表的演說。

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