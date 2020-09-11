館藏裸體藝術作品 美術館拒低胸洋裝女子入場挨轟

法國一名女子珍日前到巴黎奧賽美術館參觀時，因穿著低胸洋裝，遭館方人員拒絕入場。（圖擷自推特@jeavnne）

2020/09/11 14:21

〔即時新聞／綜合報導〕法國一名女子近日前往巴黎奧賽美術館（Musée d'Orsay）參觀時，遭館方人員禁止入場，原因是女子穿著的低胸洋裝「違反規定」，女子將經歷分享至社群網站後引發熱議，奧賽美術館也緊急發表聲明向女子致歉。

綜合外媒報導，法國一名為珍（Jeanne）的女子，近日在推特分享，自己前往奧賽美術館參觀遭拒的故事，引起熱議。珍提到，自己到美術館入口時，票都還沒拿出來，就被阻止入場。館方人員多次打量珍的低胸洋裝，明顯盯著胸口表示「那是不被允許的，不能被接受」，禁止珍入場。

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珍指出，當天氣溫大約攝氏26度，同行的友人穿著短版上衣，現場也可見多名穿著清涼的遊客，兩人都不認為這樣的穿著會有任何問題。珍詢問館方人員發生什麼事，自己為何被拒絕入場，警衛則回應「規定就是規定」，並未明確講出違反的條例或規範。

珍最後被館方人員說服披上外套後才成功入場，並表示，自己感覺被物化，「除了胸部外什麼都不是」。奧賽博物館隨後在推特發表聲明，對這件事深感遺憾，並向受事件影響者致上歉意。珍提到，館方也在事後親自聯繫自己，並且相當有誠意的道歉。

珍表示，自己在推特公開這次的事件，是希望大眾注意到日常生活中許多人未意識到的性別歧視，而館方顯然未發現這次事件存在的性別歧視。但珍也強調，這次的事件不會影響自己對藝術的熱愛。

法國媒體《解放報》（Libération）指出美術館的幾項規定，包括要求入場的民眾著「正裝」，禁止「可能擾亂秩序」的服裝，但《解放報》也認為，奧賽美術館顯然清楚相關規定不適用於本事件。網友則認為奧賽美術館內擺放大量裸露的藝術作品，卻禁止穿著低胸服飾的民眾入場，顯得有些諷刺。

網友則認為奧賽美術館內展出許多裸露的藝術品，卻禁止女性穿著低胸服飾，顯得相當諷刺。（法新社資料照）

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