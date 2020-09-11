中印外長會達成5共識 兩軍邊境部隊盡快脫離接觸

針對中印邊境衝突，兩國外長會面。（圖擷取自中國外交部，本報合成）

2020/09/11 09:12

〔即時新聞／綜合報導〕印度與中國近日互控在在拉達克地區（Ladakh）的中印實際控制線（LAC）越界、率先對空鳴槍挑釁，為45年來兩國邊境衝突首見開火。印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）10日與中國外交部長王毅會面，雙方達成5點共識，同意兩國邊境部隊盡快脫離接觸，保持必要距離。

中國和印度外交部今天發出新聞稿指出，王毅在莫斯科出席上海合作組織（SCO）外長會期間會見印度外長蘇杰生。王毅說，中印作為兩個相鄰大國，存在一些分歧是正常的，但強調當務之急是立即停止開槍挑釁等違反承諾的危險行為，撤回所有越線人員和裝備，盡快脫離接觸，推動局勢緩和降溫。

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蘇杰生則說，印方不希望看到印中邊境地區緊張局勢升級，但認為印中雙邊關係的發展，不必然以邊界問題解決為前提，也不希望走過去的回頭路，印度願意與中國一起透過對話談判緩解邊境緊張局勢，恢復並維護邊境地區的和平與安寧。

中印雙方達成以下5點共識：

一、兩國外長同意雙方應遵循兩國領導人達成的關於發展中印關係的一系列重要共識，包括不讓兩國分歧上升為爭端。

二、兩國外長認為，邊境地區當前形勢不符合雙方利益，兩國邊防部隊應該繼續對話，儘快脫離接觸，保持必要距離，緩和現地事態。

三、兩國外長認為，雙方應恪守現有邊境事務協議和規定，維護邊境地區的和平與安寧，避免採取任何可能使事態升級的行動。

四、雙方同意繼續透過中印邊界問題特別代表會晤機制保持溝通，繼續開展中印邊境事務磋商與協調工作機制磋商。

五、兩國外長同意，隨著局勢緩和，雙方應加快完成新的建立互信措施，維護和增強邊境地區的和平安寧。

印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）10日與中國外交部長王毅在莫斯科會面。（圖擷取自中國外交部）

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