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    東京都疫情稍降溫 疫情警戒等級調降

    東京的疫情警戒等級，今天從原來最高級的「感染擴大中」降低一級為「有必要警戒感染再擴大」，日本政府也預定10月1日起將東京納入「GO TO Travel」（來去旅行）的適用地區。（路透）

    東京的疫情警戒等級，今天從原來最高級的「感染擴大中」降低一級為「有必要警戒感染再擴大」，日本政府也預定10月1日起將東京納入「GO TO Travel」（來去旅行）的適用地區。（路透）

    2020/09/10 18:17

    〔駐日特派員林翠儀／東京10日報導〕東京都知事小池百合子今天宣布降低東京的疫情警戒等級，從原來最高級的「感染擴大中」降低一級為「有必要警戒感染再擴大」，都心23區提供酒類的餐飲店從16日起解除營業時間限制，另外，日本政府也預定10月1日起將東京納入「GO TO Travel」（來去旅行）的適用地區。

    東京都今天召開武漢肺炎對策本部會議，專家指出東京近一週來平均每日新增感染人數，從上一週的183.1人減少為148.6人，新增人數也少於緊急狀態發布時最大平均值的167人，小池也表示，每日的新增感染人數在8月上旬到來高峰期，從8月盂蘭盆節後有減少趨勢。

    日本累計武漢肺炎感染人數接近7萬4千人，死亡人數累計1416人，其中東京感染人數累計超過2萬2千人，死亡人數379人。在醫療提供體系部分，東京至昨天為止入院者有1248人，重症者為24人。專家對目前的感染和醫療提供狀況進行評估後，決定降低警戒等級，但強調仍需嚴密警戒避免疫情再擴大。

    東京從7月起感染人數暴增，都廳在7月15日宣布將疫情警戒提高到全部4級中的最高級，8月3日起要求都心23區提供酒類的餐飲店和卡拉OK店，最晚營業時間不得超過超過晚間10點，因為疫情警戒降級，相關業者的營業時間限制也將在16日起解禁。

    另外，日本政府從7月22日起推出「Go To Travel」活動，以補助的方式振興觀光消費，但在施行前也因考量東京的疫情嚴重，臨時將東京地區排除在外。讀賣新聞報導，政府已考慮將東京納入「GO TO Travel」的適用地區，政府將於明天聽取專家會議意見後正式決定，最快從10月1日起上路。

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