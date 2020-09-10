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    俄羅斯反對派領袖中毒病情好轉 目前已能開口說話

    俄羅斯反對派領袖納瓦尼日漸復原，目前已能開口說話。（路透）

    俄羅斯反對派領袖納瓦尼日漸復原，目前已能開口說話。（路透）

    2020/09/10 17:21

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）日前突然中毒，性命垂危，所幸赴德治療後情況出現好轉，德國《明鏡週刊》（Der Spiegel）今天（10日）指出，納瓦尼日漸復原，目前已能開口說話，或許能記起整起中毒案的事發經過，而納瓦尼的維安層級也拉高，預期接下來將有更多會面。

    據《路透》報導，《明鏡週刊》今天指出，遭神經毒劑「諾維喬克（Novichok）」攻擊的俄羅斯反對派領袖納瓦尼已逐漸康復，而他身邊的警力維安保護也逐步升級，因為隨著狀況好轉，預期納瓦尼接下來的會面次數將會上升，不過，針對納瓦尼復原進度，目前院方並未提出任何回應。

    文中指出，《明鏡週刊》及《Bellingcat》調查網都知道納瓦尼現在可以開口說話了，並且相當有可能記起事發經過」，除此之外，他們認為，「他接下來的聲明對於幕後藏鏡人或許會非常危險」。

    美國國務卿龐皮歐昨天（9日）表示，納瓦尼遭下毒，背後下命令的人有可能就是俄羅斯高層官員。對此，義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）今天（10日）表示，俄國總統普廷（Vladimir Putin）已向其承諾，將會組成調查委員會，與德國當局合作，調查納瓦尼中毒一案。

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