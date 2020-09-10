影片曝光！加州野火煙塵飄散 舊金山變橘紅世界居民嘆像住火星

加州舊金山灣區9日上午被野火造成的煙霧和灰燼壟罩，天空被染成橘紅色。（美聯社）

2020/09/10 16:37

〔即時新聞／綜合報導〕美國西岸野火延燒，加州等地火勢持續蔓延，舊金山、奧克蘭（Oakland）和柏克萊（Berkeley）等地9日上午天空被野火染紅，煙霧和灰燼飄散在空氣中，居民紛紛表示，這樣的景象宛如「末日餘暉」。

綜合外媒報導，截至目前，加州野火已延燒超過2百萬英畝（逾89萬公頃）的土地，9日上午風勢將野火造成的灰燼帶到舊金山灣區（Bay Area）。氣象專家尼可（Mike Nicco）表示，舊金山周圍都是大火，儘管風向轉移，煙霧仍會持續飄向灣區，預計在11日前，當地都看不見藍天。

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加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）氣候變遷專家表示，野火和極端高溫一直是加州的特徵之一，但近期發生的頻率令人擔憂。氣候和水資源研究中心「太平洋研究院」（Pacific Institute）氣象專家格里克（Peter Gleick）則表示，自己從1978年就居住在加州北部，從未見過這種景色，可見氣候變遷明確的影響著野火，包括持續飆升的高溫、乾旱和更極端的天氣。

民眾也紛紛拍下被橘紅色天空壟罩的舊金山，並在社群網站上分享「無濾鏡」的金門大橋、海灣大橋、倫巴底街等知名地標照片。許多民眾接連表示，「感覺就像自己在火星上醒來」、「就像世界末日一樣，令人毛骨悚然」。

Eli Harik wears a mask while gazing at the Bay Bridge and heavy orange skies due to nearby wildfires hanging over San Francisco on Wednesday, September 9 @sfchronicle pic.twitter.com/B2wahjkeRw — Jessica Christian （@jachristian） September 9, 2020

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