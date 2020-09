影片曝光！加州野火煙塵飄散 舊金山變橘紅世界居民嘆像住火星

2020/09/10 16:37

〔即時新聞/綜合報導〕美國西岸野火延燒,加州等地火勢持續蔓延,舊金山、奧克蘭(Oakland)和柏克萊(Berkeley)等地9日上午天空被野火染紅,煙霧和灰燼飄散在空氣中,居民紛紛表示,這樣的景象宛如「末日餘暉」。

綜合外媒報導,截至目前,加州野火已延燒超過2百萬英畝(逾89萬公頃)的土地,9日上午風勢將野火造成的灰燼帶到舊金山灣區(Bay Area)。氣象專家尼可(Mike Nicco)表示,舊金山周圍都是大火,儘管風向轉移,煙霧仍會持續飄向灣區,預計在11日前,當地都看不見藍天。

加州大學柏克萊分校(UC Berkeley)氣候變遷專家表示,野火和極端高溫一直是加州的特徵之一,但近期發生的頻率令人擔憂。氣候和水資源研究中心「太平洋研究院」(Pacific Institute)氣象專家格里克(Peter Gleick)則表示,自己從1978年就居住在加州北部,從未見過這種景色,可見氣候變遷明確的影響著野火,包括持續飆升的高溫、乾旱和更極端的天氣。

民眾也紛紛拍下被橘紅色天空壟罩的舊金山,並在社群網站上分享「無濾鏡」的金門大橋、海灣大橋、倫巴底街等知名地標照片。許多民眾接連表示,「感覺就像自己在火星上醒來」、「就像世界末日一樣,令人毛骨悚然」。

Eli Harik wears a mask while gazing at the Bay Bridge and heavy orange skies due to nearby wildfires hanging over San Francisco on Wednesday, September 9 @sfchronicle pic.twitter.com/B2wahjkeRw