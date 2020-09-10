為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    波音競標「登月載具」違反採購誠信 面臨NASA和空軍的道德審查

    美國航太公司波音傳出在競標「登月載具」的過程中出現問題，被美國太空總署（NASA）和美國空軍啟動「合規和道德守則」的獨立審查。（法新社）

    美國航太公司波音傳出在競標「登月載具」的過程中出現問題，被美國太空總署（NASA）和美國空軍啟動「合規和道德守則」的獨立審查。（法新社）

    2020/09/10 10:58

    〔即時新聞／綜合報導〕屋漏偏逢連夜雨，美國航太公司波音才因787夢幻客機的生產問題遭美國聯邦航空總署（FAA）調查，現又傳出波音在競標「登月載具」的過程中出現問題，只好與美國太空總署（NASA）和美國空軍簽訂一份協議，啟動「合規和道德守則」的獨立審查。

    根據《路透》報導，該協議是於8月簽署，當時聯邦檢察官正對NASA前人類探主管羅韋洛（Doug Loverro）在招標過程中不當指引波音太空部門主管奇爾頓（Jim Chilton）一案進行刑事調查。在協議中，波音同意「加強合規計畫」，以避免遭到更嚴重的後果，例如被暫停或取消未來太空合約的競標。

    該協議要求波音聘請第三方專家，以評估其道德和合規性項目，以及審查負責與政府聯繫的高階主管的培訓，這都和波音在NASA「人類登陸系統」招標案中，出現的採購誠信問題有關。

    自羅韋洛辭職以來，波音已開除了1名公司律師和1組中階員工。根據協議，波音修改了內部的《採購誠信法》程序，並向員工分發新的培訓教材；協議也規定，波音必須在2022年前的每季度和NASA和空軍官員開會，報告最新的道德和合規改善工作進度。

    波音發言人米爾斯（Damien Mills）表示，「在（人類登陸系統）採購中，波音沒有達成自身或客戶的期望」。此外，波音也因為其載人太空船「Starliner」2019年失敗的飛行測試，遭受NASA審查。

    美國總統川普誓言要在2024年重返月球，開啟了NASA一系列的相關計畫。今年4月，NASA排除波音，與特斯拉創辦人馬斯克的SpaceX、亞馬遜創辦人貝佐斯的「藍色起源」（Blue Origin），以及萊多斯（Leidos）旗下的Dynetics各自簽下總額10億美元（約新台幣291億元）的合約，研發運送太空人的登月載具。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    波音重啟星際飛機測試 擬明年載人飛行
    2020/08/26 14:59

    波音重啟星際飛機測試 擬明年載人飛行
    終於等到了！波音獲今年來首筆737 MAX飛機訂單
    2020/08/20 14:06

    終於等到了！波音獲今年來首筆737 MAX飛機訂單

    櫻花建設 深耕大台中 搶攻剛性自用需求
    波音加大裁員力度 擬今年第2度推出自願離職方案
    2020/08/18 10:09

    波音加大裁員力度 擬今年第2度推出自願離職方案
    波音7月新訂單掛零！慘遭取消43架737 Max飛機訂單
    2020/08/12 12:33

    波音7月新訂單掛零！慘遭取消43架737 Max飛機訂單

    調查：國人的3大投資痛點 存基金都有解
    波音不當施壓、干擾FAA安檢人員 恐挨罰3670萬
    2020/08/06 16:35

    波音不當施壓、干擾FAA安檢人員 恐挨罰3670萬
    太空商旅再等等 波音太空梭無人測試失敗
    2019/12/21 10:50

    太空商旅再等等 波音太空梭無人測試失敗
    國際今日熱門
    加州野火延燒逾2百萬畝 煙霧阻礙直升機空中救援
    2020/09/09 14:44

    加州野火延燒逾2百萬畝 煙霧阻礙直升機空中救援

    本可能安全返港！二戰德軍名艦「卡爾斯魯厄號」 沉睡80年找到了
    2020/09/09 13:41

    本可能安全返港！二戰德軍名艦「卡爾斯魯厄號」 沉睡80年找到了

    遭爆2018年失言紀錄 官員透露川普週三將宣布裁減駐伊美軍
    2020/09/09 14:41

    遭爆2018年失言紀錄 官員透露川普週三將宣布裁減駐伊美軍

    62年來首起 澳洲黃金海岸衝浪客遭鯊魚襲擊致死
    2020/09/09 13:21

    62年來首起 澳洲黃金海岸衝浪客遭鯊魚襲擊致死

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播