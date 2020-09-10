波音競標「登月載具」違反採購誠信 面臨NASA和空軍的道德審查

美國航太公司波音傳出在競標「登月載具」的過程中出現問題，被美國太空總署（NASA）和美國空軍啟動「合規和道德守則」的獨立審查。（法新社）

2020/09/10 10:58

〔即時新聞／綜合報導〕屋漏偏逢連夜雨，美國航太公司波音才因787夢幻客機的生產問題遭美國聯邦航空總署（FAA）調查，現又傳出波音在競標「登月載具」的過程中出現問題，只好與美國太空總署（NASA）和美國空軍簽訂一份協議，啟動「合規和道德守則」的獨立審查。

根據《路透》報導，該協議是於8月簽署，當時聯邦檢察官正對NASA前人類探主管羅韋洛（Doug Loverro）在招標過程中不當指引波音太空部門主管奇爾頓（Jim Chilton）一案進行刑事調查。在協議中，波音同意「加強合規計畫」，以避免遭到更嚴重的後果，例如被暫停或取消未來太空合約的競標。

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該協議要求波音聘請第三方專家，以評估其道德和合規性項目，以及審查負責與政府聯繫的高階主管的培訓，這都和波音在NASA「人類登陸系統」招標案中，出現的採購誠信問題有關。

自羅韋洛辭職以來，波音已開除了1名公司律師和1組中階員工。根據協議，波音修改了內部的《採購誠信法》程序，並向員工分發新的培訓教材；協議也規定，波音必須在2022年前的每季度和NASA和空軍官員開會，報告最新的道德和合規改善工作進度。

波音發言人米爾斯（Damien Mills）表示，「在（人類登陸系統）採購中，波音沒有達成自身或客戶的期望」。此外，波音也因為其載人太空船「Starliner」2019年失敗的飛行測試，遭受NASA審查。

美國總統川普誓言要在2024年重返月球，開啟了NASA一系列的相關計畫。今年4月，NASA排除波音，與特斯拉創辦人馬斯克的SpaceX、亞馬遜創辦人貝佐斯的「藍色起源」（Blue Origin），以及萊多斯（Leidos）旗下的Dynetics各自簽下總額10億美元（約新台幣291億元）的合約，研發運送太空人的登月載具。

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