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    人類活動影響生態 全球野生動物50年內減少68％

    由於人類活動增加破壞動物棲地，過去50年內，全球野生動物數量下降68%。（法新社資料照）

    由於人類活動增加破壞動物棲地，過去50年內，全球野生動物數量下降68%。（法新社資料照）

    2020/09/10 12:32

    〔即時新聞／綜合報導〕根據今日公布的最新報告顯示，由於森林砍伐和過度消費的猖獗，過去50年內，全球野生動物數量下降68%，對自然快速的破壞恐造成不可估計的影響。

    綜合外媒報導，今日公布的2020年度《地球生物報告》（Living Planet Report），1970到2016年間，全球哺乳動物、鳥類、魚類、兩棲動物和爬蟲動物平均數量下降68%，人類活動也導致3/4的土地和40%的海洋資源被破壞。

    研究報告由世界自然基金會（WWF）和倫敦動物學會（ZSL）公布，召集全球134名專家，是全球生物多樣性最全面的研究報告之一。研究觀察全球4392種脊椎動物，包括受到威脅的大貓熊、北極熊等。世界自然基金會主席蘭伯蒂尼（Marco Lambertini）表示，組織過去30年來持續監測，野生動物數量卻加速下降，明顯朝錯誤的方向持續發展。

    拉丁美洲和加勒比地區的下降幅度最為明顯，野生脊椎動物群體平均降幅達94%。生態系統過度開發、棲地破壞和疾病交互影響，區域的爬行動物、魚類和兩棲動物在當地也受到嚴重的負面影響。非洲和亞太地區野生動物的數量也出現明顯下降，分別降65%和45%。北美平均下降33%，歐洲和中亞的野生動物數量則下降24%。

    專家指出，地球生物指數（LPI）進一步證實，地球面臨第6次生物大滅絕。根據2019年的全球評估報告，有1百萬種物種因人類活動而處於危險之中。研究也警告，動物棲地持續消失，人類和野生動物的接觸越來越密切，恐增加未來爆發疫情大流行的風險。

    世界自然基金會森林業務主任普萊斯（Fran Price）表示，隨著森林砍伐，增加野生生物與人類接觸的機會，像是伊波拉（Ebola）或是武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）等疫情恐一再爆發。

    牛津大學研究人員也提到，恢復森林和紅樹林，是減少氣候變遷影響的關鍵，研究員庫森（Alexandre Chausson）強調，不僅與植樹及減少溫室氣體有關，自然的干預措施，將有效幫助社區適應過去幾個月全球出現的極端氣候，例如破紀錄的熱浪、野火和颶風。

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