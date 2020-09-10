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    軍情動態》防範美軍自海上攻擊？共軍模擬機場遭襲擊

    解放軍拉起偽裝網。（圖擷取自微博）

    解放軍拉起偽裝網。（圖擷取自微博）

    2020/09/10 06:55

    〔即時新聞／綜合報導〕美中南海角力日漸白熱化，而中共解放軍南部軍區日前展開演訓，模擬機場遭遇襲擊後該如何緊急應變，包括拉起偽裝網、使用假飛機欺敵、緊急填補彈坑及搭建避難處，此次演訓也引發外界聯想，是否在防範美軍自海上攻擊？

    中國「央視軍事」微博昨日貼出「南部戰區演習模擬機場遭襲影片」，演訓中模擬解放軍空軍某機場即將遭到敵軍襲擊，而偽裝防護分隊立刻使用迷彩網，遮蔽面積約1200平方公尺的停機坪。解放軍官兵隨後搭建一架仿真戰鬥機模型欺敵，並在搭台及假戰機周圍放置50個發煙罐，釋放煙霧干擾敵機偵察。

    此外，另一批官兵則在機場另一側搭建野戰防護工事，號稱是利用該單位自主研發的3D波紋鋼拼裝，並利用吊車等設備迅速搭建掩蔽設施，供人員和裝備疏散。在機場遇襲後，防爆小組拆除跑道上的敵機未爆彈，搶修小組則是在跑道上進行彈坑回填作業，並鋪上鋼板、警示燈完成緊急搶修。

    這則演訓影片長約1分29秒，演訓由解放軍南部戰區空軍保障部所主導，片中並未說明演訓的具體舉行日期，而在當前在美中在南海角力白熱化之際，共軍此演訓也讓外界聯想為防範美軍從海上襲擊。

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