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    武漢肺炎》英國疫情升溫 強森：下週一實施「6人制」

    英國首相強森（見圖）9日宣布社交聚會限制將緊縮至「6人制」。（法新社）

    英國首相強森（見圖）9日宣布社交聚會限制將緊縮至「6人制」。（法新社）

    2020/09/10 00:44

    〔即時新聞／綜合報導〕英國的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情升溫，首相強森（Boris Johnson）9日宣布新的社交聚會限制，聚會人數限制下調至「6人」。

    綜合外媒報導，強森週三在記者會上表示，政府下週一起將實施「6人制」（Rule of six），意即聚會禁止超過6人，這項措施將取代目前聚會最多30人或2個家庭的規定。

    強森表示：「我希望我們不必採取這個步驟，但是作為你們的首相，我必須採取一切必要措施制止該病毒傳播並挽救生命。」他強調，這不是另一次全國封鎖，而是要避免第2次全國封鎖。

    新規定不適用於工作場所、學校，婚禮、葬禮和某些有組織的團體運動也將獲得豁免。蘇格蘭、威爾士和北愛爾蘭則制定了自己的封鎖政策。

    英國首席醫療官惠蒂（Chris Whitty）表示，英國這幾天的數字與4週前的法國類似，未來有可能像法國那樣繼續急劇上升。但他以比利時為例，可透過採取果斷行動扭轉新病例不斷上升的趨勢。

    英國週三通報新增2659例確診病例，高於週二的2460例。週日和週一的數字接近3000，比起8月平均每天約1000例，近來新病例大幅上升。

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