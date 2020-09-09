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    武漢肺炎》萬聖節防疫 洛杉磯禁上門「不給糖就搗蛋」

    洛杉磯禁止今年萬聖夜進行挨家挨戶的「不給糖就搗蛋」活動。（路透）

    洛杉磯禁止今年萬聖夜進行挨家挨戶的「不給糖就搗蛋」活動。（路透）

    2020/09/09 23:37

    〔即時新聞／綜合報導〕美國的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情仍嚴峻，加州洛杉磯為防止病毒擴散，下令今年的萬聖節不准進行「不給糖就搗蛋」活動。

    《CNN》報導，洛杉磯禁止今年萬聖夜進行挨家挨戶的「不給糖就搗蛋」活動，公共衛生部門在聲明中指出，這是因為在門廊處和家門前，民眾難以保持適當的社交距離，尤其是在這種活動受歡迎的社區中。

    在公衛部門發布的萬聖節慶祝指南中，後車箱發糖活動「trunk or treating」也禁止、不得與非家庭成員聚會，無論是在室內或室外，狂歡節、節慶活動、現場表演和鬼屋也被禁止。

    洛杉磯公衛部門表示，居民可以以其他方式慶祝萬聖節，包括網路聚會，以及汽車遊行，但參加者得待在車內。

    洛杉磯是美國人口最多的郡，擁有超過1000萬人，目前仍處於加州4階段解封計畫的第一階段。截至週二，洛杉磯郡有24萬9241起確診病例，6036例死亡。

    上週，洛杉磯市長賈西迪（Eric Garcetti）宣布了一些好消息，稱該城市因武漢肺炎住院的人數已降至4月以來最低，但他警告勿將住院率和感染率混為一談。

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