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    甜美臉蛋配逆天身材！「金剛芭比」女教師高EQ回應酸民

    中國天津一名教語文的女老師劉明月，擁有甜美的臉蛋加上超逆天的健美身材，近年在中國爆紅，熱愛健身的她卻被酸民批評「不務正業」，對此她也用高EQ回應酸民。（圖取自微博）

    中國天津一名教語文的女老師劉明月，擁有甜美的臉蛋加上超逆天的健美身材，近年在中國爆紅，熱愛健身的她卻被酸民批評「不務正業」，對此她也用高EQ回應酸民。（圖取自微博）

    2020/09/10 00:05

    〔即時新聞／綜合報導〕中國天津語文老師劉明月擁有甜美的臉蛋加上超逆天的健美身材，近年在中國爆紅，有「金剛芭比」之稱。熱愛健身的她經常在社群媒體分享健身影片，卻被酸民批評「不務正業」，她用高EQ回應「新時代女性要有自己的樣子」。

    綜合中媒報導，劉明月於中國天津偏遠郊區教書，過去常靠節食保持身材，生完小孩後體重暴增，節食減肥又引發後遺症，因此她決定透過健身的方式改善自己的身材，經過5年努力，她練出了超逆天的健壯身材，搭配甜美的臉蛋，獲得「金剛芭比」的稱號。

    劉明月去年瞬間爆紅，成為網紅的她經常在社群媒體分享健身影片，還上節目分享自身經歷，卻被酸民攻擊稱「走火入魔」、「不務正業」，對此她高EQ回應，自認知道初衷和目標並付出努力，不會被這些酸民言論左右，更不會被擊倒，而若不能全心投入自己熱愛的事，那就不是真的熱愛，也不可能獲得成功。

    有酸民也說，全身都是肌肉，和普遍女性之美相違背；劉明月卻認為，大家對女性的審美觀仍相當守舊，認為女性應該嬌小玲瓏、以柔為美，但新時代女性要有自己的樣子，她願意做打破傳統女性審美觀的「怪胎」。

    劉明月強調，會堅持一直健身，「活到老、練到老」，更有著參加健美比賽的夢想，「哪天我退休了，去參加老年組健美比賽也不錯」。

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