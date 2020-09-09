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    痛批習近平「5個絕不答應」 陳光誠：他不夠格代表中國人民

    流亡美國的中國盲人維權律師陳光誠。（法新社檔案照）

    流亡美國的中國盲人維權律師陳光誠。（法新社檔案照）

    2020/09/09 18:01

    〔編譯陳成良／綜合報導〕9月3日，中國國家主席習近平在北京大會堂紀念中國抗戰勝利75週年座談會致詞一連強調了五個「絕不答應」，包括劍指美國的「絕不答應割裂中國共產黨和中國人民」。對此，流亡美國的中國盲人維權律師陳光誠痛批，習近平只能代表中共表態，人民答不答應，必須由人民回答。

    陳光誠在《自由亞洲電台》8日刊出的評論文章中，也質疑習近平在沒有得到人民委託授權、沒有可靠民調依據的情況下，如此公然替人民表態，強行捆綁人民的行為，形同公告世人，中國人民無處說話，不能自由表達意見。

    陳光誠不禁要問：習近平作為中共黨魁，在中國人民和共產黨究竟願不願意分開、答不答應與你中共割裂開來的問題上，無論你中共答應與否，都只能代表中共表態。

    陳光誠直指，在共產專制下，中國人民一直被「代表」，被奴役，即使民怨洶湧，也少有機會表達，很快就會被中共的網路審查系統「和諧」掉，甚至還會因言獲罪。

    他強調，根據「對中共的話，反著聽才對」的原則，習近平如今這樣說，說明中國共產黨和中國人民的矛盾早已經激化到了不可調和的程度，只是在暴政之下，人民無可奈何而已。

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