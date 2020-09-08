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    「就近」大外宣！中國官媒集團擬在布魯塞爾設歐洲總部

    中國官媒計畫在比利時布魯塞爾擴大規模，就近進行大外宣，圖為中央電視台位於北京的總部。（路透檔案照）

    中國官媒計畫在比利時布魯塞爾擴大規模，就近進行大外宣，圖為中央電視台位於北京的總部。（路透檔案照）

    2020-09-08 21:35:14

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕在澳洲主流媒體駐中國記者全面撤離之際，美國政治新聞網站Politico的歐洲網站8日引述消息報導，中國中央廣播電視總台（CMG）計畫擴大在比利時布魯塞爾的辦公室，作為歐洲新總部，「就近」影響歐洲社會對中國的看法。

    據報導，對外呼號為「中國之聲」（Voice of China）的中國中央廣播電視總台，為正部級國務院直屬事業單位，由中共中央宣傳部領導，在2018年3月由中國中央電視台、中國環球電視網、中央人民廣播電台和中國國際廣播電台等媒體機構合併組建而成。

    香港大學「中國傳媒研究計畫」（China Media Project）聯席負責人班志遠（David Bandurski）指出，整合多家官媒是為了集中權力和資源，確保中共可以控制新聞和輿論，「在布魯塞爾設立總部，是中共影響歐洲社會對中觀點的必要策略。」

    值得注意的是，中國環球電視網2年前原本已在英國倫敦設立歐洲總部，但屢次被發現違反廣播守則，遭到英國通訊管理局（Ofcom）撤銷牌照，包括播出英國記者韓飛龍（Peter Humphrey）在中國被強迫認罪的畫面，以及針對香港「反送中」運動進行偏頗不公的報導等。

    中國環球電視網內部知情人士，中方媒體高層相信，英國的反中氣氛對他們不利，只要前進「歐洲後院」，或許就有機會施展拳腳。

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