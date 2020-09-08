武漢肺炎》日本增293例11死 東京、大阪現7月以來單日新低點

日本7日全境新增293例確診病例、11例死亡病例。圖為東京街景。（美聯社）

2020-09-08 09:58:38

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續影響日本；據統計，日本7日全境新增293例確診病例、11例死亡病例。觀察各區病例，日本境內疫情最嚴重的東京都7日新增77例，疫情嚴峻程度居次的大阪府7日則增45例，分別為7月初及7月底以來的新低點。

根據《NHK》報導，綜合日本全境7日病例，共增293例確診，為日本自7月13日260例記錄之後首度降回2字頭；死亡病例增加11例，分別為沖繩縣4例、東京都3例，石川、埼玉、香川縣、大阪府各1例。日本境內累計病例達7萬3033例（含郵輪「鑽石公主號」案確診病例712例），累計死亡病例達1393例（含郵輪「鑽石公主號」案死亡病例13例）。重症病例方面，7日累計共209例。

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觀察各地區病例，東京都7日新增77例確診病例、3例死亡病例，為7月8日的75例之後首次降回7字頭，為8月24日之後首度降回單日百例以下，都內累計病例共2萬1849例，累計死亡病例為372例；詳細觀察病例，77例中有38例感染途徑尚待釐清，39例為確診病例之密切接觸者。對此，東京都知事小池百合子表示，盂蘭盆節連假已過3週，認為疫情已開始出現下降趨勢，但專家分析下降速度緩慢，仍須謹慎防疫。

觀察日本其餘疫情較嚴重地區，大阪府7日增45例，為7月20日的49例之後首度再現4字頭，府內累計病例為9088例；神奈川縣增29例，累計病例5459例；福岡縣無新增病例，累計病例4817例；愛知縣增21例，累計病例4730例；埼玉縣增14例，累計病例4133例。

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