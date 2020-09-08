紐西蘭車廠中文名被改6字國罵 網友狂洗板

位於紐西蘭南島的一間車廠「Auto Electric City」近日引發台灣議論，其中文名稱竟被改成帶有台式髒話的「X你娘爛車廠」，不過其Google評價仍有4.3顆星（滿分5星）。（圖擷自Google地圖）

2020-09-08 07:59:45

〔即時新聞／綜合報導〕位於紐西蘭南島的一間車廠「Auto Electric City」近日引發台灣議論，其中文名稱竟被改成帶有台式髒話的「X你娘爛車廠」，不過其Google評價有4.3顆星（滿分5星），不少當地人及外國遊客留下的評價也在4至5顆星之間，但近期卻疑似被台灣網友大量洗板，有些留言提及一些修車糾紛，但也有許多留言只是跟風朝聖，因此也引發一些網友質疑，任意跟風洗板會造成店家困擾。

該間車廠位於紐西蘭布倫亨奧帕瓦街，近日在網路上有網友分享，其中文名稱竟被改成帶有台式髒話的「X你娘爛車廠」，細看網路評論雖然早在一兩年前就陸續有零星網友張貼有關修車的糾紛訊息，指控該間車廠為黑心店家，包含「毀了我在南島的環島旅行。到此修交流發電機，收取高價檢測費及維修費後居然置入錯誤的皮帶輪軸！導致後來一週內皮帶磨損斷裂兩次，需拖車到其他車廠維修。」、「拆完才說要500NZD檢測費強迫維修，看到亞洲背包客就騙錢，然後換交流發電機要再500NZD，花了1000NZD還修不好，修完後不到一週皮帶就斷了，後來又斷了兩次才在別的車廠檢查發現是這家店零件尺寸亂換。」

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對於指控，業主也分別留言澄清，指稱網友的車輛在前一家店就出現問題，該車廠也有建議換新，但車主卻堅持還要往南環島，車廠只能配合進行維修，但強調車況依然很差，該收的費用還是得收。

雖然有部分負評留言，但目前該間車廠的Google評價仍有4.3顆星（滿分5星），許多當地人及外國遊客的留言也是偏向正面評價，反觀近期留言則是被許多台灣網友跟風洗板，像是「怨氣很深，來跟風一下」、「鄉民來朝聖」、「FB朝聖團」、「台灣萬歲」等，甚至還有留言亂入「這家真的很爛嗎（但是直接評1星）」、「店內有冷氣，環境舒適，老闆人很好，牛肉麵還免費加大」、「你們披薩竟然有鳳梨」、「蔥油餅很好吃」、「這是這個世界上唯一能讓我存容的地方」。

針對網友惡意洗板的情況，也有其他網友留言質疑「拜託不要跟風好嗎，造成別人困擾你們也爽」。

先前國內也有不少地標遭人竄改，Google對此曾回應，指Google地圖為開放資訊平台，一般民眾也可透過線上直接提出修正申請。

位於紐西蘭南島的一間車廠「Auto Electric City」近日引發台灣議論，其中文名稱竟被改成帶有台式髒話的「X你娘爛車廠」，不過其Google評價仍有4.3顆星（滿分5星）。（圖擷自Google地圖）

位於紐西蘭南島的一間車廠「Auto Electric City」近日引發台灣議論，其中文名稱竟被改成帶有台式髒話的「X你娘爛車廠」，不過其Google評價仍有4.3顆星（滿分5星）。（圖擷自Google地圖）

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