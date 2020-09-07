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    軍武新知》5倍音速！美軍自走砲測試 首度擊落巡弋飛彈靶機

    我國向美採購M109A6（Paladin）帕拉丁型自走砲，數量為100輛，傳出近日將會正式宣佈。圖為M109A6自走砲。（取自美國陸軍網站）

    我國向美採購M109A6（Paladin）帕拉丁型自走砲，數量為100輛，傳出近日將會正式宣佈。圖為M109A6自走砲。（取自美國陸軍網站）

    2020-09-07 20:58:56

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國陸軍155公釐口徑的M109A6（Paladin）帕拉丁型自走砲，日前發射一枚榴彈砲，以5馬赫的極音速，首次擊落巡弋飛彈靶機BQM-167。值得注意的是，7月初本報曾報導，據政府高層指出，我國計畫向美採購100輛這款帕拉丁型自走砲，可望在近期內定案宣佈。

    《富比世》（Forbes）7日報導，美國陸軍2日於新墨西哥州白沙導彈試驗場（white sands missile range），在「先進戰鬥管理系統」（ABMS）演習試驗中，成功用自走砲擊落一架模擬俄羅斯巡弋飛彈的BQM-167空中靶機。

    北美空防司令部司令范浩克（Glen VanHerck）將軍表示，這次演習使他相信，人工智慧（AI）驅動的軟體系統，確實能夠幫助指揮官在與中國和俄羅斯等對手作戰時做出決策。

    美國空軍採購執行官羅珀（Will Roper）單獨評估了無人機靶機被新型極速武器擊落一事，後者的飛行速度為5馬赫（音速5倍）。羅珀指出：「擊落巡弋飛彈的坦克很酷，像電玩遊戲一樣，非常棒。」

    演習總共使用了6架BQM-167空中靶機。為了擊落它們，除了動用改裝的榴彈炮外，還有由F-16「戰隼」戰鬥機（ F-16 Fighting Falcon）和MQ-9「死神」無人機發射的AIM-9「響尾蛇」導彈。

    美軍近日展開的第二次ABMS演習試驗，更大規模地演習試驗基於俄羅斯對美國海外利益進行攻擊的想定，實現了一系列「第一次」，包括首次透過近即時（near-real-time）連接多個感應器和多個射手來快速探測和摧毀所模擬的俄羅斯巡弋飛彈，對新型極音速武器、AI軟體、5G 技術等進行了測試。

    ABMS是美軍用於替代E-8C偵察機的未來超級系統，其設計理念是基於系統族的開放式架構，無縫連接空中、地面、無人機和衛星資產，將E-8C的廣域監視、目標跟蹤、作戰管理、偵察監視、通信等功能分散到眾多平台組成的作戰網路中，規避原有高精尖平台的單點脆弱性，構建生存能力更高、作戰彈性更大的新型作戰能力。

    美軍自走砲2日在新墨西哥白沙導彈實驗場的測試中，以五馬赫速度，擊落模擬巡弋飛彈的靶機。（圖取自美國陸軍官網）

    美軍自走砲2日在新墨西哥白沙導彈實驗場的測試中，以五馬赫速度，擊落模擬巡弋飛彈的靶機。（圖取自美國陸軍官網）

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