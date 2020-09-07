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    雪山獅子旗覆棺！印度部隊替陣亡藏族官兵光榮送行

    印度軍方為尼瑪的最後一程隆重送行。（圖取自Aditya Raj Kaul推特）

    印度軍方為尼瑪的最後一程隆重送行。（圖取自Aditya Raj Kaul推特）

    2020-09-07 18:03:58

    〔即時新聞／綜合報導〕中國、印度雙方近日在邊界再起衝突，先前印度部隊擊退解放軍軍隊，進佔雙方爭議邊界班公錯湖（Pangong Tso）南部的高地，不過傳出藏族官兵尼瑪（Tenzin Nyima）誤踩地雷爆炸陣亡。事後印度軍方為光榮送行的畫面曝光，棺材覆蓋了印度國旗，還有象徵西藏獨立運動的「雪山獅子旗」。

    53歲的尼瑪（Tenzin Nyima）是印度「特別邊防部隊」的藏族成員，日前中印邊境衝突時，他在班公錯湖附近陣亡，同時還有一名突擊隊成員受重傷。

    《路透》曾報導指出，「特別邊防部隊」為印度在1962年中印戰爭後創立，傳大多招募的是適應高山環境的西藏人，有些人甚至已成為印度公民，部隊規模約3500人。印度政府前西藏事務顧問Amitabh Mathur稱，SFF是印度精銳部隊，尤其在山地及高海拔戰爭環境部署。

    《BBC》報導指出，尼瑪的遺體1日被送到喬格蘭薩爾（Choglamsar）鎮；據「西藏流亡議會」議員指稱，當時正在籌備葬禮。尼瑪的棺材除了蓋有印度國旗，也覆上了象徵西藏獨立運動的「雪山獅子旗」。

    「您的犧牲不會浪費！」印度獨立記者Aditya Raj Kaul在推特發出影片說道，印度特別邊境部隊（SFF）、印度陸軍、拉達克警察以及大批印度民眾為尼瑪「頌歌行禮」致意、光榮送行，該影片已被大量網友轉發。

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    藏族士兵尼瑪的棺木上同時覆蓋印度國旗與象徵西藏獨立運動的「雪山獅子旗」。（圖取自Lhagyari Namdol推特）

    藏族士兵尼瑪的棺木上同時覆蓋印度國旗與象徵西藏獨立運動的「雪山獅子旗」。（圖取自Lhagyari Namdol推特）

    53歲的尼瑪（見圖）為印度特種部隊內的藏族成員，日前中印邊境衝突時，在班公錯湖附近因誤觸地雷陣亡。（圖取自Lhagyari Namdol推特）

    53歲的尼瑪（見圖）為印度特種部隊內的藏族成員，日前中印邊境衝突時，在班公錯湖附近因誤觸地雷陣亡。（圖取自Lhagyari Namdol推特）

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