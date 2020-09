雪山獅子旗覆棺！印度部隊替陣亡藏族官兵光榮送行

2020-09-07 18:03:58

〔即時新聞/綜合報導〕中國、印度雙方近日在邊界再起衝突,先前印度部隊擊退解放軍軍隊,進佔雙方爭議邊界班公錯湖(Pangong Tso)南部的高地,不過傳出藏族官兵尼瑪(Tenzin Nyima)誤踩地雷爆炸陣亡。事後印度軍方為光榮送行的畫面曝光,棺材覆蓋了印度國旗,還有象徵西藏獨立運動的「雪山獅子旗」。

53歲的尼瑪(Tenzin Nyima)是印度「特別邊防部隊」的藏族成員,日前中印邊境衝突時,他在班公錯湖附近陣亡,同時還有一名突擊隊成員受重傷。

《路透》曾報導指出,「特別邊防部隊」為印度在1962年中印戰爭後創立,傳大多招募的是適應高山環境的西藏人,有些人甚至已成為印度公民,部隊規模約3500人。印度政府前西藏事務顧問Amitabh Mathur稱,SFF是印度精銳部隊,尤其在山地及高海拔戰爭環境部署。

《BBC》報導指出,尼瑪的遺體1日被送到喬格蘭薩爾(Choglamsar)鎮;據「西藏流亡議會」議員指稱,當時正在籌備葬禮。尼瑪的棺材除了蓋有印度國旗,也覆上了象徵西藏獨立運動的「雪山獅子旗」。

「您的犧牲不會浪費!」印度獨立記者Aditya Raj Kaul在推特發出影片說道,印度特別邊境部隊(SFF)、印度陸軍、拉達克警察以及大批印度民眾為尼瑪「頌歌行禮」致意、光榮送行,該影片已被大量網友轉發。

相關影片

India salutes our braveheart Tibetan soldier Nyima Tenzin who sacrificed his life for the country at Pangong Tso in the Line of duty. Thousands come together in #Leh to pay tributes to Company Leader of Special Frontier Force. Your sacrifice won’t go waste. #ThankYouNyimaTenzin???????? pic.twitter.com/0iyWxRrPAY