思念總在分手後？ 安倍民調暴升 長期執政獲7成民眾肯定

日本首相安倍晉三日前宣布請辭首相一職，將留任至9月17日待執政的自民黨選出新任總裁接任首相為止。（美聯社）

2020-09-07 14:53:00

〔駐日特派員林翠儀／東京7日報導〕日本首相安倍晉三的民意支持度在他宣布辭職後大幅暴漲，包括朝日新聞、讀賣新聞及日本新聞網 （JNN）等主要媒體近日陸續公布民調結果，有7成以上受訪者對安倍7年8個月的施政表示肯定，讀賣新聞報導，政權尾聲的支持度大幅上漲，在歷代內閣中非常罕見。

安倍民意支持度在今年疫情發生後開始下滑，尤其在7、8月期間大約跌至30到40％之間，但他在上月28日宣布辭職後的隔天，共同通信社進行緊急民調顯示，支持度從前一週的36%上升到56.9%，暴升20.9%。

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朝日新聞發布的民調結果更具戲劇性，朝日在9月2、3日進行的民調顯示，對安倍7年8個月的施政表現，有71%受訪者表示肯定和極為肯定。朝日在7月中做的民調結果，安倍的支持度僅有33%，不支持度為50%。朝日在2007年安倍第一次宣布辭首相時也曾做過相同的民調，當時表示肯定的受訪者僅有37%，不肯定者佔約60%以上。

朝日長期站在批判安倍政府的角度，尤其緊咬森友問題、加計問題、賞櫻之會等問題，過去進行的民調中，有7到8成的受訪者不滿安倍政府的說明不夠，而且安倍宣布辭職的隔天，朝日還以社論「最長政權突然落幕『安倍政治』的弊害，清算之時」批評安倍長期執政的弊害，但最新民調卻顯示有71%受訪者對安倍長期執政表示肯定，安倍的經濟、外交安保、社會保障及憲改均獲得一定的評價，朝日新聞社論與民調呈現的兩極落差，引起了網路話題，產經新聞旗下的富士晚報也以「朝日新聞臉都綠了」做了頭條報導。

讀賣新聞在4到6日進行的民調也顯示，安倍內閣的支持率達52%，比8月民調結果37%上升了15%，同項調查中，對於安倍7年8個月的施政表現，有74%表示肯定和極為肯定。報導指出，政權尾聲的支持度大幅上漲，在歷代內閣中非常罕見。

TBS電視為主的日本新聞網（JNN），5到6日也進行相同的民調，安倍內閣的支持率達62.4%，比上月調查上升了27%。TBS新聞報導中指出，雖然調查方式不同無法比較，但安倍內閣尾聲獲得的民調支持率，遠遠高於小泉純一郎政權末期的支持度。

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