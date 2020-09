非裔男遭連開7槍後首公開發聲 籲支持者團結改變現況

2020-09-07 17:12:17

〔即時新聞/綜合報導〕美國非裔男子布雷克(Jacob Blake)上(8)月底被警方連開7槍,威斯康辛州城市基諾沙(Kenosha)隨後爆發示威行動,布雷克則透過律師拍攝影片,首次向支持者喊話強調生命可貴,並呼籲民眾團結以改變現況。

綜合外媒報導,29歲的布雷克透過人權律師克魯普(Ben Crump)在推特發布推文,希望藉此提醒民眾生命的可貴。影片中布雷克躺在醫院病床上表示,一個人的人生、雙腿和生活向前進所需要的一切,都可能在彈指之間被剝奪。

請繼續往下閱讀...

布雷克指出,自己中彈以來每天能感受到的只有痛苦,呼吸會痛、睡覺會痛、吃飯也會痛。據報導,警方朝布雷克連開7槍,其中4發子彈擊中,布雷克的脊椎、多處內臟和手臂都出現槍傷,腰部以下癱瘓。布雷克表示,生命還有許多意義,大眾不需要經歷自己所遭遇的痛苦,呼籲民眾團結合作以改變現況。

布雷克在上(8)月23日在威州基諾沙被警方槍擊,事件也再度點燃全美的反種族主義示威,總統川普(Donald Trump)和民主黨總統候選人拜登(Joe Biden)也前後出訪基諾沙。

#JacobBlake released this powerful video message from his hospital bed today, reminding everyone just how precious life is. #JusticeForJacobBlake pic.twitter.com/87CYlgPDBj