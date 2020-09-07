非裔男遭連開7槍後首公開發聲 籲支持者團結改變現況

非裔男布雷克上月底被警方槍擊後，再度燃起美國反種族主義示威。（美聯社資料照）

2020-09-07 17:12:17

〔即時新聞／綜合報導〕美國非裔男子布雷克（Jacob Blake）上（8）月底被警方連開7槍，威斯康辛州城市基諾沙（Kenosha）隨後爆發示威行動，布雷克則透過律師拍攝影片，首次向支持者喊話強調生命可貴，並呼籲民眾團結以改變現況。

綜合外媒報導，29歲的布雷克透過人權律師克魯普（Ben Crump）在推特發布推文，希望藉此提醒民眾生命的可貴。影片中布雷克躺在醫院病床上表示，一個人的人生、雙腿和生活向前進所需要的一切，都可能在彈指之間被剝奪。

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布雷克指出，自己中彈以來每天能感受到的只有痛苦，呼吸會痛、睡覺會痛、吃飯也會痛。據報導，警方朝布雷克連開7槍，其中4發子彈擊中，布雷克的脊椎、多處內臟和手臂都出現槍傷，腰部以下癱瘓。布雷克表示，生命還有許多意義，大眾不需要經歷自己所遭遇的痛苦，呼籲民眾團結合作以改變現況。

布雷克在上（8）月23日在威州基諾沙被警方槍擊，事件也再度點燃全美的反種族主義示威，總統川普（Donald Trump）和民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）也前後出訪基諾沙。

#JacobBlake released this powerful video message from his hospital bed today, reminding everyone just how precious life is. #JusticeForJacobBlake pic.twitter.com/87CYlgPDBj — Ben Crump （@AttorneyCrump） September 6, 2020

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