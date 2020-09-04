非裔男遭強戴頭罩、3警強壓在地 送醫不治再爆民眾示威

從相關畫面可看到，有3名員警將普魯德壓制在地，不僅將召了頭罩的頭壓在地上，還用膝蓋壓制普魯德。（美聯社）

2020-09-04 09:04:29

〔即時新聞／綜合報導〕美國近期頻傳警察執法過當及種族歧視，外媒消息指出，紐約警方於3月間在對一名患有精神疾病、當街裸奔的非裔男子執法時，竟用頭套罩住他的頭，並將他的臉強壓在地，導致男子在被拘捕的一週後死亡，家屬近日為此出面痛斥警方，消息曝光後也再度引發一波民眾示威。

綜合外媒報導，患有精神疾病的41歲非裔男子普魯德（Daniel Prude）於今年3月23日當街裸奔，之後被警方逮捕，卻在7天後死亡，據指當時警察將全身赤裸的普魯德壓制在地，還用一個嘔吐頭套將普魯德的頭罩住，普魯德雖要求將頭套拿掉並嘗試掙扎，但警員仍將他的頭壓在地上，另一名警察則用膝蓋壓制其腰部，在一段時間後普魯德奄奄一息開始嘔吐，警方雖嘗試對他進行心肺復甦術，也將他送往醫院急救，但普魯德仍於一週後拔管、宣告不治。

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普魯德的家屬2日召開記者會痛斥警方，並指在相隔半年才曝光此事，是因警方花了數個月才釋出現場錄影。家屬也提及，當時發現從芝加哥來探望家人的普魯德失聯後，就立刻報案，同時也告知其有精神病史。家屬及其他維權人士為此要求對涉案員警採取法律行動。羅切斯特市長沃倫（Lovely Warren）則表示，不可諱言，錄影片段看了令人非常不安，並宣布參與逮捕普魯德的7名警員將被立即停職。不過外媒報導指，截至週三下午涉案人員尚未被停職。

紐約州檢察長詹姆斯（Letitia James）為此發表聲明，指特別調查和起訴部門正積極偵辦此事。不過此事曝光後也引發新一輪示威行動，許多抗議群眾聚集在紐約警局門口，抗議警方暴力執法，甚至還傳出有人闖入警局大樓，並因此被捕。

紐約警方於3月間在對一名患有精神疾病、當街裸奔的非裔男子執法時，竟用頭套罩住他的頭，並將他的臉強壓在地，導致男子在被拘捕的一週後死亡。（美聯社）

從相關畫面可看到，有3名員警將普魯德壓制在地，不僅將召了頭罩的頭壓在地上，還用膝蓋壓制普魯德。（美聯社）

患有精神疾病的41歲非裔男子普魯德（Daniel Prude）於今年3月遭警方暴力壓制，之後更疑似因此死亡，近日消息曝光後也再度引發一波民眾示威。（法新社）

患有精神疾病的41歲非裔男子普魯德（Daniel Prude）於今年3月遭警方暴力壓制，之後更疑似因此死亡，近日消息曝光後也再度引發一波民眾示威。（路透）

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