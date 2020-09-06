義大利極右派領袖批政府優柔寡斷 恐淪為「中國殖民地」

義大利極右翼「北方聯盟」領袖薩爾維尼（見圖）今天痛批，義大利當前的聯合政府沒有明確的戰略，未來義大利可能會淪為「中國殖民地」。（歐新社）

2020-09-07 00:13:20

〔即時新聞／綜合報導〕義大利第三大黨、極右翼「北方聯盟」的領袖、前副總理與內政部長薩爾維尼（Matteo Salvini）今天（9月6日）在一場論壇上痛批，義大利當前的聯合政府無力制定明確的戰略路線，未來義大利可能會因為優柔寡斷而陷入危機，最終淪為「中國殖民地」。

根據法新社報導，薩爾維尼今（6日）在歐洲著名的戰略管理諮詢公司「歐洲諮詢聯盟安博思」（European House Ambrosetti）舉辦的「歐洲諮詢聯盟安博思論壇」（European House-Ambrosetti forum）表示，義大利在過去的一年中「一切都被封鎖，他們也為一切爭論」，現在的義大利政府是五星運動與民主黨所組成的聯合政府，但國家停滯不前，現在是義大利該決定未來路線的時候了。

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薩爾維尼應指的是義大利的親中政策，雖然義大利同樣在武漢肺炎的全球疫情下飽受壓力，並加入以美國為首的陣線將華為從國內的5G基礎建設中排除，但與許多歐洲國家不同，「義大利仍努力與北京當局保持良好關係」。

薩爾維尼強調，我們希望基於優點與競爭，使義大利成為一個更具現代化、更高效的國家，在歐洲，「義大利被視為中國的殖民地，是中國獨裁的特洛伊木馬」，這是不可接受的，「必須對中國在敏感基礎建設上投入的每一分錢進行審核」，有必要也必須禁止。

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