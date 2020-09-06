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    美國總統大選民調拜登領先 賭盤看好川普連任

    民調似乎全都看好民主黨候選人拜登，但賭客紛紛押注共和黨籍的現任總統川普能夠連任。圖為1男戴著川普面具。（法新社）

    民調似乎全都看好民主黨候選人拜登，但賭客紛紛押注共和黨籍的現任總統川普能夠連任。圖為1男戴著川普面具。（法新社）

    2020-09-06 17:20:21

    〔中央社〕美國總統大選將於11月3日登場，目前民調似乎全都看好民主黨候選人拜登。但賭客預測將出現不同結果，紛紛押注共和黨籍的現任總統川普能夠連任。

    法新社報導，現在澳洲與英國一些賭盤都認為川普勝算較大。由於美國法律禁止就全國或地方性選舉結果開賭，所有賭博行為都是在海外博弈網站進行，而美國人有時也能參與。

    今天賭盤顯示，若川普最終勝選，以100美元押注川普得勝的賭客可以拿回190美元。

    英國博弈公司威廉希爾（William Hill）的發言人亞當斯（Rupert Adams）說：「現在氣勢看起來無疑又回歸有利川普總統的那一端。」威廉希爾公司至今收取的美國大選賭金已超過130萬美元。

    愛爾蘭博弈公司派迪鮑爾（Paddy Power）的發言人普萊斯（Lee Price）則表示，之前下注活動因疫情而趨緩，但賭客興致「近幾週又開始回升」。普萊斯告訴法新社：「我們認為賭客一定會對川普因素保持興趣。」

    在2016年總統大選，曼哈頓地產大亨川普最終出人意料地擊敗聲勢大好的民主黨候選人希拉蕊‧柯林頓（Hillary Clinton）。現在許多押注川普會贏的人都希望2016年的結果重現。

    自7月底以來，川普的支持率已慢慢回升，縮小與拜登（Joe Biden）之間的差距。

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