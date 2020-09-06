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    香港九龍大遊行抗議改選延期 「長毛」梁國雄等多名民主派遭捕

    香港人在今號召舉行「和勇九龍大遊行」，香港民主派政黨「社會民主連線」主席黃浩銘、副主席梁國雄以及社民連行政委員會委員陳皓桓（圖中舉標語者）均遭港警逮捕。（圖擷取自社民連facebook）

    香港人在今號召舉行「和勇九龍大遊行」，香港民主派政黨「社會民主連線」主席黃浩銘、副主席梁國雄以及社民連行政委員會委員陳皓桓（圖中舉標語者）均遭港警逮捕。（圖擷取自社民連facebook）

    2020-09-06 16:50:10

    〔即時新聞／綜合報導〕今天（9月6日）是原訂香港立法會的改選日，有香港人不滿港府以疫情為由延宕一年、修訂《港版國安法》等，在今號召舉行「和勇九龍大遊行」，港警也派出2000多名警力大舉戒備，而目前也有多名民主派人士遭到港警逮捕的消息，香港民主派政黨「社會民主連線」（簡稱社民連，LSD）主席黃浩銘、綽號長毛的副主席梁國雄以及社民連行政委員會委員、民間人權陣線副召集人陳皓桓均遭港警逮捕。

    綜合外媒報導，黃浩銘、梁國雄、陳皓桓等人原本在佐敦逸東酒店外手持橫額，高叫「押後選舉，與民為敵」及「以言入罪可恥」等口號，港警警告他們違反「限聚令」，要求他們解散否則會開單起訴，雙方理論無果後，黃浩銘、梁國雄、陳皓桓仍持續往旺角方向前進並高呼口號，但隨後在佐敦彌敦道及加士居道交界又遭鎮暴警察攔查，最後3人皆遭到港警逮捕並送上警車。

    根據港警在臉書發文表示，下午2時許，油麻地及佐敦一帶有人群集結及叫囂，涉嫌進行未經批准集結及受禁群組聚集，違反《公安條例》及《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》，警方曾在現場多次發出警告，要求參與者離開，但部分人拒絕聽從警方指示，繼續留在相關地點集結，因此警方正採取執法行動，拘捕及票控涉案者；社民連也在臉書 證實黃浩銘、梁國雄、陳皓桓遭到港警逮捕的消息，並透露3人遭押解至旺角警署。

    另外，社民連成員曾健成、副秘書長陳寶瑩，以及民陣召集人岑子杰等人也在佐敦一帶，被港警依涉嫌違反限聚令被票控。

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