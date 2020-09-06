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    肯定美區分中共與中國 蔡霞︰應再劃分「習黑幫」與中共

    中共中央黨校前教授蔡霞5日受訪建議，美方應進一步區分「習黑幫」與其他中共黨員。（圖擷取自微博）

    中共中央黨校前教授蔡霞5日受訪建議，美方應進一步區分「習黑幫」與其他中共黨員。（圖擷取自微博）

    2020-09-06 16:21:10

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國川普政府中國政策的一大亮點，為點出中國共產黨不代表全中國，包括開始稱呼習近平「中共總書記」，而非中國國家主席，瓦解其統治中國的合法性。專門培訓中共幹部的中共中央黨校前教授蔡霞5日受訪建議，美方應進一步區分「習黑幫」與其他中共黨員。

    《自由亞洲電台》（RFA）報導，針對美國的新策略，習近平3日在北京的「紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利75週年」座談會上，連說5個「中國人民絕不答應」，包括「任何人、任何勢力企圖把中共和中國人民割裂開來、對立起來，中國人民都絕不答應！」分析人士指出，習明顯感到恐慌。

    因批評習政權而流亡美國的蔡霞指出，把中共和中國人民區分開來，是西方國家對中戰略和對中政策的重大思路變化。習近平尤其害怕這個說法，一定要擋在中國之外，不讓聲音傳進國內。她強調，一旦把中共依附在中國人民身上的本質暴露，中國人民思想覺醒，習近平就知道「真的混不下去了」。

    蔡霞還提及一個想法，認為可以進一步把「習黑幫」與9千萬中共黨員區分開來，一來有利孤立「習家軍」，因為他們在黨內其實是極少數；二是一旦有所劃分，習就不能以個人極權控制全黨，有利於黨內醞釀已久的倒習能量把他（習）掀翻。

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