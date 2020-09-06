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    後疫情外交佈局 俄國人道物資援助機昨抵剛果共和國

    俄羅斯緊急事務部（Russian Emergencies Ministry）1架載有救援物資的飛機於5日抵達剛果共和國，移交相關物資，圖為剛果教堂。（法新社）

    俄羅斯緊急事務部（Russian Emergencies Ministry）1架載有救援物資的飛機於5日抵達剛果共和國，移交相關物資，圖為剛果教堂。（法新社）

    2020-09-06 16:40:27

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯緊急事務部（Russian Emergencies Ministry）1架載有救援物資的飛機於5日抵達剛果共和國（Republic of the Congo），除移交個人防護裝備外，更舉辦了盛大的慶祝儀式，除了剛果共和國外，這架飛機還將飛往辛巴威轉交物資，隨後才會返回俄國，此前，這架飛機已至中非共和國轉移物資。

    《塔斯社》報導，俄羅斯駐非洲國家大使館發言人表示，俄國緊急事務部派出的物資救援飛機已於5日抵達剛果共和國。俄方外交人員說，「在移交這批個人防護裝備時，同時也在剛果共和國首都布拉薩維爾（Brazzaville）機場舉行了盛大的慶典儀式」，而剛果共和國外交部、國防部及衛生部三部部長更一同參加了這場儀式。

    《塔斯社》指出，這架俄羅斯緊急事務部的飛機是從中非共和國飛往布拉薩維爾，代表中非共和國的人民也有接收到俄方的人道援助物資，俄國希望協助他們撐過疫情大流行期間，而俄國的物資救援飛機會在剛果共和國稍作休息，然後在今天上午前往辛巴威首都哈拉雷（Harare）轉移物資，隨後才會返回俄羅斯。

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