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    暖哭！ 全球動保人士請命 「最寂寞大象」離開動物園赴保護區

    巴基斯坦馬拉哈扎動物園的卡萬（Kaavan），被稱為「世界上最寂寞的大象」，如今終於可以離開牠待了超過35年的地方。圖為卡萬4日接受健康檢查。（路透）

    巴基斯坦馬拉哈扎動物園的卡萬（Kaavan），被稱為「世界上最寂寞的大象」，如今終於可以離開牠待了超過35年的地方。圖為卡萬4日接受健康檢查。（路透）

    2020-09-06 11:55:46

    〔即時新聞／綜合報導〕巴基斯坦首都伊斯蘭瑪巴德馬拉哈扎動物園（Marghazar Zoo）的卡萬（Kaavan），被稱為「世界上最寂寞的大象」，經過全球動物權益團體請命後，終於可以離開牠待了超過35年的地方，預計將前往柬埔寨的動物保護區。

    據《美聯社》報導，卡萬於2012年失去伴侶之後，就一直生活在寂寞與惡劣的條件之下，巴基斯坦高等法院今年5月已下令關閉馬拉哈扎動物園，畢竟園方疏於照護導致動物只能在不堪的環境裡生存。

    全球性動物福利組織Four Paws的發言人鮑爾（Martin Bauer）表示，伊斯蘭瑪巴德野生動物管理委員會邀請他們轉移動物園裡的動物們，卡萬已在4日接受醫療檢查並獲得移動許可。

    鮑爾說，健檢顯示卡萬於營養不良的狀況下還出現超重的情形，由於圈養處的地面相當不平整，使得卡萬的腳趾甲裂開，而且牠不僅是身上有傷，還出現行為方面的問題，往往會獨自搖晃身體好幾個小時，因為牠的生活相當無聊。

    不過，在確認卡萬的身體足夠強壯之後，從現在開始將著手準備將牠轉移，最有可能的目的地是柬埔寨一處動物保護區，在那裏卡萬可以找到同伴和更好的生活條件，目前尚不知道何時會出發。

    鮑爾最後感嘆，不幸的是，針對馬拉哈扎動物園的救援行動來得太晚，7月在一次轉移任務當中，動物園管理員竟然在圍欄中放火逼2隻獅子進入運輸箱，最後導致獅子雙雙死亡。

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