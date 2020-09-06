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    法國絕症男直播絕食籲修法安樂死遭中斷 臉書回應了

    法國57歲男子科克透過臉書直播自己絕食停藥的過程，期望藉此讓大眾關注安樂死議題，臉書則中斷了科克的直播。（路透）

    法國57歲男子科克透過臉書直播自己絕食停藥的過程，期望藉此讓大眾關注安樂死議題，臉書則中斷了科克的直播。（路透）

    2020-09-06 10:23:39

    〔即時新聞／綜合報導〕法國57歲男子科克（Alain Cocq）罹患罕見疾病長達34年，飽受折磨的他向法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）請求准許安樂死遭拒；於是，科克自5日凌晨起開始停止服藥、進食和飲水，同時透過臉書直播過程，但直播遭臉書中斷，引起討論。臉書聲明表示，尊重科克的決定，但擔憂含有自殺意圖的描述恐引起其他人的自殘行為，因此中斷了科克的直播。

    臉書對《路透》發表聲明指出，「我們尊重科克呼籲大眾關注這個重要議題（指安樂死）的決定，但與此同時，根據專家建議，自殺意圖的描述可能會引發或刺激更多的自殘行為，因此我們必須中斷科克的直播」。

    臉書在《社群守則》「6.自殺和自殘」項目的政策宗旨中提到，臉書「會移除鼓吹自殺或自殘行為的內容，包括專家表示可能會導致他人採取類似作法的某些血腥暴力圖像、實況自殺內容和虛構內容」，儘管相關領域專家對於是否該移除含自殘行為的直播看法不盡相同，但臉書強調，「對於會曝光自殘／自殺受害者或自殘／自殺未遂當事人的身分，以及指責上述人士的內容，不論態度是嚴肅、幽默或誇張，一律會予以移除」。

    對此，科克則表示他將在24小時內另覓其他管道完成他的直播。據本報報導，科克罹患罕見絕症，造成血管壁沾黏，並因此導致腦動脈瘤。科克須靠輪椅行動，仰賴滴注灌食，透過造口處理排泄，還必須靠止痛藥止痛；法國禁止安樂死，痛苦的他在日前致信馬克宏，望政府批准他接受注射鎮定劑，以此「有尊嚴地」結束生命，但並未獲得同意。

    對此，科克呼籲修法允許安樂死，同時也希望直播自己的死亡過程，來引起大眾正視此議題，「民主的基礎是公民有選擇自由。死亡，應該也是民主的。」

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

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