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    法國絕症男求死 直播過程籲批准安樂死

    法國男子科克罹患絕症，行動只能靠輪椅。圖為他8月躺在住家床上休息。（法新社）

    法國男子科克罹患絕症，行動只能靠輪椅。圖為他8月躺在住家床上休息。（法新社）

    2020-09-05 21:47:38

    〔編譯管淑平／綜合報導〕法國一名男子罹患一種罕見且無法治癒的疾病長達34年，向總統馬克宏（Emmanuel Macron）懇求准予安樂死遭拒絕後，從5日凌晨開始停止進食、飲水和服用藥物，並且在網路上直播他的死亡過程。

    這名住在法國東部第戎的57歲男子科克（Alain Cocq），4日晚間在「臉書」發布影片，表示「我吃了我的最後一餐……最後一次舉杯祝大家健康。開始走上邁向解脫的路，相信我，我很開心」，「我心意已決，很平靜」。他預估，停止進食、一切藥物後，幾天內就會死亡。不過，他5日更新狀況，稱臉書中斷了他的直播。

    科克罹患的罕見絕症造成他血管壁沾黏，並因此導致腦動脈瘤，若不服藥將出現抽搐，須靠輪椅行動，仰賴滴注灌食，也透過造口處理排泄事宜，他也須靠止痛藥止痛。

    他日前寫信給馬克宏，要求政府批准他接受注射鎮定劑，「有尊嚴地」結束生命。但是馬克宏回信解釋，主動協助死亡在法國並不合法，「我無法凌駕法律，也不能要求他人踰越現有法律框架」，因此無法允許此請求。但是馬克宏說，他深受科克「感動」，也敬佩他這些年來與病魔「無止盡搏鬥」的無比意志力。

    法國禁止安樂死，會加速患者死亡、並且逐漸喪失意識直到死亡為止的「深度且連續鎮定法」也不合法，除非符合2016年「克萊伊─李奧內帝法」（Claeys-Leonetti Law）中訂出的特殊情況，包括患者須處於臨終狀態。不過，法國人有權主動停止醫療照護。

    科克呼籲修法允許安樂死，他說，直播自己的死亡過程是希望呼籲大家正視這件一直被拒絕討論的事，「民主的基礎是公民有選擇自由。死亡，應該也是民主的。」

    法國男子科克罹患絕症，行動只能靠輪椅。圖為他8月躺在住家床上休息。（法新社）

    法國男子科克罹患絕症，行動只能靠輪椅。圖為他8月躺在住家床上休息。（法新社）

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