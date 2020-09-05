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    要不要臉？中國承諾在世界遺產海域禁漁 衛星仍拍到大量漁船

    中國承諾9月至11月將發布厄瓜多科隆群島禁漁令，但衛星資料顯示截至9月1日為止，科隆群島經濟海域外仍有大批中國漁船集結。圖為在科隆群島專屬經濟區外徘徊的中國漁船。（路透）

    中國承諾9月至11月將發布厄瓜多科隆群島禁漁令，但衛星資料顯示截至9月1日為止，科隆群島經濟海域外仍有大批中國漁船集結。圖為在科隆群島專屬經濟區外徘徊的中國漁船。（路透）

    2020-09-05 15:56:12

    〔即時新聞／綜合報導〕還要不要臉？中國漁船大舉入侵聯合國教科文組織世界遺產、厄瓜多科隆群島海域，惡行被揭露出來後，中國外交部發言人汪文斌於8月6日承諾9月至11月將發布科隆群島禁漁令，為保護海洋資源做出貢獻。然而，衛星資料顯示截至9月1日為止，科隆群島經濟海域外仍有大批中國漁船集結。

    據《美聯社》報導，追蹤漁船的組織Global Fishing Watch指出，龐大的中國漁船船隊沿著科隆群島專屬經濟區的南部航行。中國駐厄瓜多大使館對此表示，中國要求漁船使用每小時報告一次位置的追蹤系統，比國際上每4個小時報告一次的慣例更嚴格。

    中國方面還信誓旦旦地說，太平洋東南處沒有任何中國漁船的追蹤系統被關掉，除了少數狀況會有延遲或暫時性地漏掉訊號。不過，厄瓜多國防部長賈林（Oswaldo Jarrín）已出面打臉，痛斥將近一半的中國漁船都會關閉追蹤系統。

    此外，厄瓜多海軍8月31日也指出，他們在與美國海岸防衛隊的巴索夫號緝私艦（SCGC Bertholf）進行訓練時，同時也交換了一些「外國」捕魚船隊的資料，指稱中國漁船的意味相當濃厚。

    事實上，中國漁船已經出現在科隆群島附近多年，船隻隊伍日益龐大，即使能夠暫時禁漁也無法緩解對群島周圍海洋生物的傷害。世界自然基金會厄瓜多海洋保護主任格雷羅（Pablo Guerrero）表示，針對中國漁船的監控非常差，這讓他感到十分憂心。

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