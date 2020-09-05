國際軍事賽解放軍接連出糗！五星旗拿反丶戰車砲手暈倒急拖走

中國解放軍703號戰車砲手在1日的「2020國際軍事競賽」中當眾昏倒，被隊友緊急拖走。（圖截自Youtube影片）

2020-09-05 14:59:51

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯舉辦的「2020國際軍事競賽」在8月23日正式開始，中國派出最新式的96B主力戰車和戰車部隊的精英出賽，雖解放軍在組別競賽中屢得佳績，但卻連連出糗，繼比賽首日702號戰車組員慶祝時誤將「五星旗」拿反鬧笑話，在1日的「坦克兩項」（Tank Biatlon）半決賽中，1名戰車兵下車後竟當場昏倒，隊友傻眼急將他拖走，糗樣被直接播出。

由於中國在去年「國際軍事競賽」當中的戰車項目，因一連失誤而成績不佳，今年派出最新式的96B主力戰車出賽，努力挽回顏面，不料，卻連連出糗。在8月23日、首日的賽事中，射擊成績得到該小組的第1名。不過，賽後702戰車組員拿出五星旗為慶祝時，卻不慎「拿反」鬧笑話。

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而參加當地時間8月30日的半決賽，和白俄羅斯、亞塞拜然、塞爾維亞對上，其中一個項目需要戰車全員下車至車尾集合，等裁判發號令後才能繼續比賽，沒想到中國703號車組1名砲手爬出戰車後沒多久，竟當場倒地，出糗畫面被直播出去。

國際軍事競賽當中的戰車項目，是最早的軍事競賽，俗稱「坦克兩項」（Tank Biatlon）。今年坦克兩項的參賽國有16國，分成A、B兩組，A組有俄羅斯、中國、亞塞拜然、白羅斯、哈薩克、吉爾吉斯、塞爾維亞和烏茲別克；B組為阿布哈茲、越南、卡達、剛果、寮國、緬甸、塔吉克和南奧塞梯。

中國解放軍在今年的國際軍事競賽連連出糗，8月23日還將五星旗拿反。（圖截自Youtube影片）

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