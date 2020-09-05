為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    國際軍事賽解放軍接連出糗！五星旗拿反丶戰車砲手暈倒急拖走

    中國解放軍703號戰車砲手在1日的「2020國際軍事競賽」中當眾昏倒，被隊友緊急拖走。（圖截自Youtube影片）

    中國解放軍703號戰車砲手在1日的「2020國際軍事競賽」中當眾昏倒，被隊友緊急拖走。（圖截自Youtube影片）

    2020-09-05 14:59:51

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯舉辦的「2020國際軍事競賽」在8月23日正式開始，中國派出最新式的96B主力戰車和戰車部隊的精英出賽，雖解放軍在組別競賽中屢得佳績，但卻連連出糗，繼比賽首日702號戰車組員慶祝時誤將「五星旗」拿反鬧笑話，在1日的「坦克兩項」（Tank Biatlon）半決賽中，1名戰車兵下車後竟當場昏倒，隊友傻眼急將他拖走，糗樣被直接播出。

    由於中國在去年「國際軍事競賽」當中的戰車項目，因一連失誤而成績不佳，今年派出最新式的96B主力戰車出賽，努力挽回顏面，不料，卻連連出糗。在8月23日、首日的賽事中，射擊成績得到該小組的第1名。不過，賽後702戰車組員拿出五星旗為慶祝時，卻不慎「拿反」鬧笑話。

    而參加當地時間8月30日的半決賽，和白俄羅斯、亞塞拜然、塞爾維亞對上，其中一個項目需要戰車全員下車至車尾集合，等裁判發號令後才能繼續比賽，沒想到中國703號車組1名砲手爬出戰車後沒多久，竟當場倒地，出糗畫面被直播出去。

    國際軍事競賽當中的戰車項目，是最早的軍事競賽，俗稱「坦克兩項」（Tank Biatlon）。今年坦克兩項的參賽國有16國，分成A、B兩組，A組有俄羅斯、中國、亞塞拜然、白羅斯、哈薩克、吉爾吉斯、塞爾維亞和烏茲別克；B組為阿布哈茲、越南、卡達、剛果、寮國、緬甸、塔吉克和南奧塞梯。

    中國解放軍在今年的國際軍事競賽連連出糗，8月23日還將五星旗拿反。（圖截自Youtube影片）

    中國解放軍在今年的國際軍事競賽連連出糗，8月23日還將五星旗拿反。（圖截自Youtube影片）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台灣有三大利器！美記者：共軍發動傘兵空降形同自殺
    2020-09-05 01:17

    台灣有三大利器！美記者：共軍發動傘兵空降形同自殺
    台海軍情》中國今宣佈即日起在渤海黃海軍演 雙航艦出海演訓
    2020-09-04 15:35

    台海軍情》中國今宣佈即日起在渤海黃海軍演 雙航艦出海演訓
    雙北超值好房？專家曝：最後2字頭

    雙北超值好房？專家曝：最後2字頭
    被印度突進4公里 中國憂藏人加入印軍會起連鎖反應
    2020-09-03 01:14

    被印度突進4公里 中國憂藏人加入印軍會起連鎖反應
    印度部隊揮圖博旗慶祝勝利？中方跳腳：立即撤回越線兵力
    2020-09-01 20:26

    印度部隊揮圖博旗慶祝勝利？中方跳腳：立即撤回越線兵力
    剛性需求大爆發 青埔買氣「紅不讓」

    剛性需求大爆發 青埔買氣「紅不讓」
    國際今日熱門
    2020-09-04 16:31

    墨西哥機場建地已出土逾200塊猛瑪象遺骸 有助解開滅絕之謎

    2020-09-04 15:39

    美國土安全部警告 俄國藉批評郵寄投票影響美總統大選制度

    2020-09-04 15:12

    軍情動態》協助改良HIMARS高機動火砲火箭系統 洛馬獲53億合約

    2020-09-04 16:28

    軍情動態》美國宣佈出售102.6億元裝備 助法國改良C-130運輸機

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播